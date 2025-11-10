Führerschein-Hammer im Anmarsch! Autofahrer drohen in fiese Fallen zu tappen

Deutschland wird digitaler – und das betrifft auch den Führerschein! Ab Ende 2026 kannst du ihn direkt auf dem Handy speichern. Damit geht Deutschland schneller voran, denn die EU schreibt diese Neuerung erst für 2030 vor. Es gibt keine Pflicht, den digitalen Führerschein oder den Fahrzeugschein zu nutzen, aber viele Autofahrer dürften sich über die Möglichkeit freuen. Wie bequem wäre es, die wichtigen Dokumente direkt auf dem Smartphone griffbereit zu haben?

Doch Vorsicht: Damit du nicht in eine böse Falle tappst, gibt es ein paar wichtige Punkte zu beachten! Du musst so unter anderem nicht dein Handy aus der Hand geben, wenn die Polizei deinen Führerschein sehen möchte. Das Bundesverkehrsministerium erklärt, dass es reicht, wenn du selbst mit der App interagierst und damit zeigst, dass die Dokumente echt sind. Kein Polizist darf dir das Smartphone abnehmen.

Digitaler Führerschein bisher nicht weltweit einsatzbereit

Trotz der neuen Freiheit sollten die guten alten Papierdokumente nicht sofort zu Hause bleiben. Zwar sind der digitale Führerschein und der digitale Fahrzeugschein offiziell und gültig, doch könnte es anfangs noch zu Schwierigkeiten kommen. Nicht jede Polizeikontrolle ist auf die digitalen Varianten vorbereitet, wie „Chip.de“ rät. Zumindest für die erste Zeit bleibt das Motto: sicher ist sicher!

Falls du ins Ausland fahren möchtest, solltest du den digitalen Führerschein lieber vergessen – zumindest abgesehen von Deutschland. Aktuell sind die digitalen Papiere nur hierzulande gültig. Die EU hat zwar angekündigt, die Doku auch europaweit zu akzeptieren, aber das dauert noch. Wer auf Nummer sicher gehen will, hat im Ausland die Originale dabei. Meistens wird der klassische Führerschein ohnehin verlangt.

Digitaler Führerschein allein reicht nicht aus

Ein weiterer wichtiger Punkt: Der digitale Fahrzeugschein befindet sich ausschließlich in der App und kann nicht ausgedruckt werden. Screenshots oder Kopien deiner Fahrdokumente sind ebenfalls nicht erlaubt, wie „Chip.de“ erklärt. Solche Abbilder werden von keinem Polizisten als gültig anerkannt, also lass das lieber gleich sein. Wirklich gültig sind nur die Dokumente in digitaler Form in der App.

Einen kleinen Wermutstropfen gibt es auch für alle, die auf Papier verzichten möchten. Der digitale Fahrzeugschein spielt bei der Abmeldung und Ummeldung von Autos keine Rolle. Die Zulassungsstelle benötigt weiterhin den Fahrzeugschein aus Papier, denn nur dort ist der wichtige Sicherheitscode zu finden.

Mit dem digitalen Führerschein und Fahrzeugschein steigt Deutschland bald in eine moderne Lösung ein. Doch der Übergang benötigt Geduld: Beide Dokumente solltest du vorerst nur als Ergänzung zu den papierhaften Varianten sehen. So bist du auf der sicheren Seite!