Führerschein-Frust: „Untragbarer Zustand“

Führerscheinanwärter in Schleswig-Holstein brauchen aktuell starke Nerven: Es fehlt an Prüfungsterminen, besonders in Kiel und Lübeck. Laut dem Fahrlehrer-Verband Schleswig-Holstein sagen Prüfer vom TÜV Nord sogar geplante Termine kurzfristig ab.

Neue Prüfungen gibt es dann erst in mehreren Wochen. Das sorgt für wachsenden Unmut. Mehr dazu erfährst du hier!

Wartezeiten treiben Führerschein-Frust hoch

Frank Walkenhorst vom Fahrlehrer-Verband berichtet, dass in einigen Fahrschulen bis zu 35 Fahrschüler auf ihre Prüfung warten. „Letztendlich ist das für die Prüflinge und auch für die Fahrschule mit erheblichen Kosten verbunden“, erklärt er. Wie „NDR“ berichtet, nehmen Fahrschüler zusätzliche Fahrstunden, während Fahrschulen Kritik von verärgerten Eltern einstecken müssen.

Verantwortlich für die Verzögerungen sind laut TÜV Nord mehrere Faktoren. Wiederholungsprüfungen von durchgefallenen Prüflingen sorgen dafür, dass andere Termine verschoben werden. Besonders im Sommer steigt die Belastung zusätzlich, da viele Menschen ihren Motorradführerschein machen. Diese Phase habe jedoch bereits ihren Höhepunkt überschritten, beruhigt der TÜV.

Führerscheinprüfung: TÜV sieht keine Engpässe

Der TÜV Nord spricht jedoch nicht von einem generellen Personalmangel. Urlaub, Streiks und Krankheitsausfälle hätten den Ablauf zuletzt erschwert. Ein Sprecher versichert, dass man „bemüht sei, die Wartezeiten abzubauen“. Sogenannte Fahrzeugprüfer sollen jetzt zusätzlich Führerscheinprüfungen abnehmen, um die Prüfkapazitäten zu erhöhen.

Trotz der Maßnahmen bleibt die Lage für viele Fahrschüler angespannt. Langfristige Lösungen, wie neue Prüfer einzustellen, sind bislang nicht in Sicht. Doch eins ist sicher: Die Verzögerungen bei der Führerscheinprüfung treiben Fahrschüler, Fahrlehrer und Eltern gleichermaßen auf die Palme. Bis dahin heißt es: Warten und durchhalten.