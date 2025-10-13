Änderung bei Führerschein – es betrifft Millionen Fahrer

Eine wegweisende Neuerung für alle Besitzer des Führerscheins der Klasse B steht auf EU-Ebene bevor. Bald dürfen Fahrer schwererer Wohnmobile lenken, ohne dafür eine zusätzliche Fahrerlaubnis zu benötigen. Das zulässige Gesamtgewicht wird von 3,5 auf 4,25 Tonnen angehoben.

Die neue Regelung soll vielen Fahrern den Umgang mit modernen Fahrzeugtechnologien erleichtern. Doch nicht alle Führerscheinbesitzer können von der Änderung profitieren. Was genau beschlossen wurde und ab wann die Änderungen gelten, liest du hier.

Führerschein erlaubt bald schwerere Wohnmobile

Die EU plant, den Führerschein der Klasse B für Fahrzeuge mit einem zulässigen Gesamtgewicht von bis zu 4,25 Tonnen zu erweitern. Besonders Fahrer von Wohnmobilen, die durch zusätzliche Batterien, Komfortausstattungen und Solarpanels schwerer geworden sind, profitieren von dieser Anpassung.

Allerdings gilt die neue Regelung laut „Ruhr24“ erst ab 2028 und betrifft nur Führerscheine, die nach dem Jahr 1999 erworben wurden, so der ADAC. Besitzer älterer Führerscheine sind von dieser Änderung ausgenommen.

Änderungen ermöglichen mehr Freiheit beim Führerschein

Für viele junge Camper ist die Änderung ein deutlicher Vorteil. Wohnmobil-Fahrer mit einem B-Führerschein haben künftig eine größere Auswahl an Fahrzeugen. Besonders elektrische Wohnmobile mit schweren Batterien können so leichter genutzt werden.

Die Neuerung ist Teil der vierten EU-Führerscheinrichtlinie, die das europäische Führerscheinrecht modernisieren soll. Neben der Erweiterung für Wohnmobile beinhaltet die Reform auch digitale Führerscheine sowie Gesundheitschecks für ältere Fahrer.

Umsetzung der Führerschein-Neuerung erst ab 2028

Bevor die Regelung in Kraft tritt, müssen die EU-Kommission, der Rat und das Parlament zustimmen. Eine Verabschiedung der Richtlinie wird 2025 erwartet. In Kraft treten sollen die Führerscheinänderungen dann 2028.

Mit dieser Reform passt sich die EU an aktuelle Bedürfnisse im Straßenverkehr an. Für viele Führerscheininhaber bedeutet die Änderung vor allem mehr Flexibilität und Freiheit – besonders für begeisterte Camper.

