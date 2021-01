Auto: Dieses Frostschutz-Haushaltsmittel solltest du nie selber anwenden – Experte: „Schadet dem Fahrzeug“

Was, wenn im Winter kein Frostschutz da ist? Einige Autofahrer wollen einer vereisten Scheibe mit Hausmitteln beikommen. Doch davor warnt nun ein Experte. (Symbolbild)

Freie Sicht für Autofahrer im Winter? Nicht ohne Frostschutz.

Doch was, wenn man vergessen hat, sich rechtzeitig mit ausreichend Frostschutz einzudecken? Nun, einige Autofahrer glauben, einer vereisten Windschutzscheibe auch mit einfachen Hausmitteln beikommen zu können. Doch davor warnt nun ein Experte.

Frostschutz: Heißes Wasser oder Spiritus als Ersatz-Hausmittel?

„Die meisten Autofahrertipps rund um vermeintliche Hausmittel erweisen sich beim näheren Betrachten als wenig praktikabel oder schaden gar dem Fahrzeug“, erklärt Achmed Leser vom TÜV Thüringen. „Wer beispielsweise seiner vereisten Frontscheibe mit heißem Wasser zu Leibe rückt, muss damit rechnen, dass diese aufgrund der großen Temperaturunterschiede Spannungen aufbaut und reißt“.

Nicht jedes Hausmittel eignet sich als effektiver Frostschutz. (Symbolbild) Foto: imago images / photothek

Auch von Brennspiritus als Frostschutz-Ersatz rät Leser ab. Der Spiritus habe zwar eine hohe Frostschutzwirkung, da Ethanol erst bei sehr niedrigen Temperaturen gefriere. „Aber seine Reinigungswirkung ist im verdünnten Zustand nicht sonderlich hoch. So hinterlässt er auf der Scheibe eher Schlieren als einen klaren Durchblick“, so Leser.

Im Extremfall könne das dann sogar eher zum Sicherheitsrisiko werden und die Sicht eher erschweren. Und nicht zu vergessen: „Ein weiterer großer Nachteil des Brennspiritus ist sein unangenehmer und beißender Geruch.“

Ethanol-Spülmittel-Mix könnte funktionieren, aber...

Theoretisch ist es natürlich möglich, aus hochkonzentriertem Ethanol, Glasreiniger oder Spülmittel seinen eigenen Scheibenwaschanlagen-Zusatz zu mixen. Es sei aber sehr schwierig, hierbei das richtige Mischungsverhältnis zu finden. „Spülmittel neigt dazu, stark aufzuschäumen“, so Leser.

Und wenn der Ethanol-Mix zu hochkonzentriert ist, könnte das im Laufe der Zeit die Scheibenwaschanlage schädigen, da sich kleinste Partikel in den feinen Düsen festsetzen und diese verstopfen könnten.

---------------------

---------------------

Außerdem könnten wasserlösliche Lacke des Autos durch eine zu hohe Ethanol-Konzentration in Mitleidenschaft gezogen werden. Zu gering dosierte Mischungen wirken sich direkt auf die Frostschutzwirkung aus. „Bei Minusgraden friert die Scheibenwaschanlage dann möglicherweise ein“, so Leser. Alles in allem rät er von solchen Mixturen ab.

Frostschutz ist nicht sonderlich teuer

Und es lohnt sich selbst für Sparfüchse nicht. Handelsübliche Frostschutzmittel gebe es bereits zu Preisen um einen Euro pro Liter zu kaufen. „Bei richtiger Anwendung werden die speziellen Waschanlagenzusätze mit Frostschutz immer besser sein als das selbstgemixte Hausmittel“, so der Autoexperte. (at, mit dpa)