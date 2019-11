Friseur in London bietet besonderen Haarschnitt an. (Symbolbild)

Friseur-Hammer: Was dich schon IMMER beim Friseur genervt hat – damit ist jetzt Schluss!

Für viele Menschen ist der Besuch beim Friseur mit Entspannung verbunden. Ein bisschen Small-Talk nebenher stört da nicht - oder doch?

Wie die britische Cosmopolitan online berichtet, können jetzt auch sehr zurückhaltende Menschen einen entspannten Besuch beim Friseur verbringen. Denn im schlimmsten Fall, sitzt man stundenlang auf dem Friseurstuhl und muss sich über uninteressante Dinge unterhalten.

Ein Friseursalon in London bietet jetzt einen besonderen Service für alle an, die nicht auf Small-Talk stehen. Wenn man einen 'Silent-Cut' in dem Salon bucht, muss man sich nicht unterhalten.

Besuch beim Friseur kann unangenehm sein

Manche Menschen unterhalten sich einfach richtig gerne, sogar mit Fremden. Ob an der Bushaltestelle, im Wartezimmer oder beim Friseur. Andere Menschen hingegen haben keine Lust oder bekommen regelrecht Schweißausbrüche.

Ein so zurückhaltender Mensch muss mit einigen Konsequenzen leben. Manchmal bekommen sie vielleicht etwas falsches im Restaurant reserviert und dann essen sie lieber die kalten Spagetti als sich zu beschweren. Oder eben der Friseurtermin wird so lange nach hinten verschoben, bis die Haare viel zu lang sind.

Friseure bleiben bei diesem Termin still

Da kommt der stille Friseur-Besuch wahrscheinlich gerade recht.

Die Besitzerin des 'Not Another Salon', Sophia Hilton, erklärt auf Cosmopolitan sie wolle uneingenommen auf die Kunden zugehen. Mit dem Bewusstsein für mentale Erkrankungen sei es wichtig dem Kunden eine Auszeit anzubieten. (mia)