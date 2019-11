Frisch verheiratete Frau schaut sich ihre Hochzeitsbilder an – dann folgt der Schock

Für viele Menschen ist die Hochzeit einer der schönsten Tage im Leben. Viele Brautpaare engagieren dafür extra einen Profi-Fotografen, der die emotionalen Momente für immer mit der Kamera einfängt.

Diesen Luxus wollte sich auch ein weniger gut betuchtes Paar aus den USA gönnen. Weil sie nicht viel Geld hatten, handelten sie laut dem „Mirror“ einen günstigen Deal mit dem Fotografen aus – und der sollte Folgen haben.

Frisch verheiratete Frau und Mann empört über Hochzeitsbilder

Nach diesem Deal knipst der Fotograf an diesem Tag 300 Bilder zum Festpreis. Dazu bekommen die Eheleute ein hochwertiges Fotoalbum.

Der Fotograf fing die Stimmung auf der Hochzeit mit seiner Kamera ein. (Symbolbild) Foto: imago images / blickwinkel

So weit so gut. Die Feier verlief genau so, wie das Paar es sich erträumt hatte.

Einige Tage nach der Hochzeit traf das heiß ersehnte Paket mit den Fotos bei den Frischvermählten ein. Voller Vorfreude öffneten sie das Päckchen mit den Bildern.

Hochzeitsfotos mit Überraschungseffekt

Die ersten Fotos waren klassische Hochzeitsaufnahmen, die die romantische Stimmung perfekt einfingen. Doch nach einigen Bildern stießen sie auf schönes Foto von einer der Brautjungfern und ihrer Familie.

Das Paar blätterte weiter. Noch eins. Und noch eins. Und dann traf es fast der Schlag. Die beiden blätterten durch insgesamt 43 Fotos von der Brautjungfernfamilie!

Brautjungfer leiht sich kurzerhand den Fotografen aus

Die Brautjungfer auf 43 von den insgesamt 300 Fotos – schön anzuschauen waren ihre Familienfotos ja schon. Aber für die eigenen Hochzeitsfotos hatte sich das Brautpaar durchaus mehr Bilder von sich und der eigenen Familie gewünscht.

Neben der Brautjungfer und ihrer Familie gab es auch stimmungsvolle Bilder der Trauung. (Symbolbild) Foto: imago images / Westend61

Als wäre das nicht schon frech genug, bemerkte die Braut, dass die Brautjungfer den Fotografen direkt ausgeliehen und mit ihm und der Familie für ihr privates Shooting zu einer andere Location gedüst ist.

Endgültig außer sich war die Braut laut dem „Mirror“ dann auf die Frage der Brautjungfer, wann sie denn zum Fotos gucken vorbeischauen dürfe. Ob sie die Frau überhaupt dazu einladen möchte, scheint zum jetzigen Zeitpunkt fragwürdig. (vh)