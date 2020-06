„Fridays for Future“: Luisa Neubauer gibt ungewohnten Einblick – „Ich habe...“

Meilenstein für die „Fridays for Future“-Aktivistin Luisa Neubauer (24)!

Was die wenigsten wissen, die 24-Jährige studiert Geographie in Göttingen. Nun hat sie einen Einblick in ihren Studierenden-Alltag gewährt.

In dieser Woche ist es endlich soweit gewesen: Neubauer hat ihr Studium nach viereinhalb Jahren abgeschlossen und hält stolz ihre Bachelor-Urkunde in den Händen.

„Fridays for Future“-Aktivistin Luisa Neubauer feiert den Abschluss des Bachelor-Studiums

Für ein Instagram-Foto mit dem heiß ersehnten Zertifikat kauert sie im Sommeroutfit auf einer Steintreppe vor einer mächtigen Haustür und grinst mit dem Zeugnis in der Hand fröhlich in die Kamera.

„Große Freude, ich habe mein Bachelorstudium beendet“, schreibt die frischgebackene Absolventin dazu.

Luisa Neubauer stellt eine Sache klar

Damit hat für Neubauer nicht nur das Lernen, sondern auch eine nervige Frage, die ihr in „Hunderten Gesprächen“ gestellt wurde, ein für alle Mal ein Ende: Welchem Thema hat sie sich in ihrer Abschlussarbeit gewidmet?

„Habe meine Bachelorarbeit über dreckiges Geld geschrieben, know your enemies und so“ – also beschäftigt sich die Aktivistin nicht nur in der Praxis, sondern auch in der Theorie mit Umweltthemen.

Anstelle nerviger Fragen erhielt Neubauer auf ihrem Instagram-Profil vor allem Gratulationen von ihren Fans. „Herzlichen Glückwunsch!! Ich wette, du hast schon ein nächstes Projekt am Laufen oder in Aussicht“, schreibt ein Anhänger.

Das ist Luisa Neubauer:

Die Klimaschutzaktivistin Luisa Neubauer wurde 1996 in Hamburg geboren

Sie ist eine der Hauptorganisatorinnen der Fridays-for-Future-Klimastreiks in Deutschland

Für viele gilt Neubauer als das „deutsche Gesicht“ der Bewegung

Eins ihrer Hauptanliegen ist der deutsche Kohleausstieg 2030

Neubauer engagiert sich beim Bündnis 90/Die Grünen und weiteren Organisationen, die sich für Generationengerechtigkeit und gegen weltweite Armut einsetzt

Seit dem Wintersemester 2015 büffelte Neubauer für den Abschluss in Geografie an der Universität in Göttingen.

Zuvor hatte sie 2014 ihr Abitur in Hamburg gemacht, arbeitete anschließend für ein Entwicklungshilfeprojekt in Tansania. Später half sie auf einem Biobauernhof in England aus. (vh)