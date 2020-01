Fridays for Future-Aktivistin ätzt gegen Siemens-Chef: „Diese Entscheidung ist...“

Damit hat er die Wut von „Fridays for Future“ endgültig auf sich gezogen!

Trotz großem Druck durch die „Fridays for Future“-Bewegung um Luisa Neubauer hat Siemens-Chef Joe Kaeser die Beteiligung des Konzerns an einem Kohleförderprojekt in Australien besiegelt.

„Fridays for Future“: So heftig reagiert Luisa Neubauer

Als Reaktion auf die Entscheidung hat „Fridays for Future“ ab Montag mehrere Proteste vor Siemens-Sitzen angekündigt.

Doch das ist nicht alles: „Fridays for Future“-Sprecherin Neubauer macht Konzernboss Kaeser jetzt in aller Öffentlichkeit schwere Vorwürfe.

Die Entscheidung, am Vertrag festzuhalten, sei ein „unentschuldbarer Fehler“, sagte sie gegenüber der dpa.

Siemens-Chef trifft „historische Fehlentscheidung“

Auf Twitter stellt die 23-Jährige außerdem fest: „Herr Kaeser hat sich gegen das Pariser Abkommen, gegen die Betroffenen aus aller Welt, gegen zukünftige Generationen & nicht zuletzt gegen die Klimaschutz-Reputation von Siemens entschieden.“ Ihrer Meinung nach hat Kaeser „eine historische Fehlentscheidung“ getroffen.

Herr Kaeser hat sich heute gegen das Paris Abkommen, gegen die Betroffenen aus aller Welt, gegen zukünftige Generationen & nicht zuletzt gegen die Klimaschutz-Reputation von Siemens entschieden. Eine historische Fehlentscheidung. Es wird weitere Proteste geben. #KaeserFuelsFires https://t.co/1YhgNaRk3C — Luisa Neubauer (@Luisamneubauer) January 12, 2020

Der 62-Jährige hatte am Sonntag ebenfalls via Twitter verkündet, dass der Konzern an der Lieferung für die Zugsignalanlage für das umstrittene Kohlebergwerk an der Carmichael-Mine im Bundesstaat Queensland festhalten werde – aufgrund vertraglicher Verpflichtungen.

Siemens-Chef Joe Kaeser hat eine folgenschwere Entscheidung getroffen. (Archivfoto) Foto: imago images/ITAR-TASS

Klimaschützer warnen davor, dass die Kohlverbrennung die Klimaerwärmung verschlimmern werde, außerdem seien zahlreiche Tierarten in Australien dadurch bedroht. (dpa, kv)