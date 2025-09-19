Freizeitpark-Besucher steigt in Achterbahn – kurze Zeit später ist er tot

Ein tragisches Ereignis überschattet die Eröffnung des neuen Freizeitparks „Epic Universe“ in Florida. Der Themenpark, der erst im Mai diesen Jahres eröffnete und zum Universal Orlando Resort gehört, sollte Besucher mit aufregenden Attraktionen begeistern. Doch der Tod eines Mannes sorgt nun für Entsetzen und Fragen.

Ein Besucher wurde bewusstlos in der Achterbahn „Stardust Racers“ gefunden und starb wenig später im Krankenhaus. Wie es zu dem Unfall kam, bleibt bisher unklar.

Freizeitpark „Epic Universe“ unter Schock

Am Mittwoch (17. September) ereignete sich der dramatische Vorfall in der Achterbahn „Stardust Racers“, bei der Geschwindigkeiten von bis zu 100 Stundenkilometern erreicht werden. Laut dem Büro des Sheriffs von Orlando handelt es sich bei dem Verstorbenen um einen Mann in den 30ern.

Die Achterbahn bleibt vorerst geschlossen. „Wir sind zutiefst erschüttert über dieses tragische Ereignis und sprechen den Angehörigen unser aufrichtiges Beileid aus“, erklärte ein Sprecher von Universal Orlando Resort.

Unfallursache im Freizeitpark noch unklar

Der Autopsiebericht ergab, dass der Mann an „stumpfen Verletzungen“ starb. Wie und wo diese entstanden, ist derzeit noch nicht geklärt. Der Gerichtsmediziner geht von einem Unfall aus, die Ermittlungen laufen weiterhin.

Universal unterstützt die Untersuchungen. Die Behörden prüfen, ob Sicherheitsmängel oder andere Faktoren zu dem Vorfall beitragen könnten. Der beliebte Freizeitpark musste den Betrieb der Achterbahn vorerst einstellen.

Millionenprojekt mit tragischem Zwischenfall

„Epic Universe“ ist der dritte Freizeitpark des Universal Orlando Resorts und bietet auf 300 Hektar Attraktionen rund um Harry Potter und die Super Nintendo World. Mit Baukosten von rund sechs Milliarden Dollar gehört der Park zu den teuersten Projekten der Freizeitindustrie.

Doch der tragische Unfall wirft Fragen zur Sicherheit auf. Besucher aus aller Welt blicken nun gespannt auf die Ergebnisse der Ermittlungen.

