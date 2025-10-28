Nach Schließungs-Gerüchten – Serengeti-Park-Betreiber spricht Klartext

Es wird ein für alle Mal Licht ins Dunkel gebracht! Der Serengeti Park im niedersächsischen Hodenhagen zählt seit Jahren zu den beliebtesten Freizeitparks in Deutschland. Mittlerweile gibt es ihn auch schon über 50 Jahre. Mit mehr als 2.000 Tiere und über 100 Attraktionen lockt er etliche Besucher an.

Erst vor Kurzem machte dann jedoch eine Neuigkeit die Runde, die die Besucher ganz schön in Atem hielt: Der Freizeitpark steht angeblich vor dem Aus. Unser Partnerportal „News38.de“ hat da mal genauer beim Serengeti Park nachgehakt und Erstaunliches herausgefunden …

Serengeti-Park-Besucher können aufatmen!

Im Interview mit „News38.de“ ist Geschäftsführer Fabrizio Sepe verärgert über die Verbreitung dieser News. „Die Aussage, dass wir vor dem Aus stünden, ist schlichtweg falsch“, betont er eindringlich. Die Darstellung in den Medien sei maßlos übertrieben gewesen. Doch was war dann der Grund für diese Gerüchte?

Sepe räumt ein, dass es Herausforderungen gegeben habe – etwa durch aufwendige Projekte rund um eine neue Achterbahn und den Umbau eines Park-Cafés mit den Teilen einer alten Airbus-Maschine. Auch andere Faktoren wie die Corona-Pandemie und diverse Hochwasser haben es dem Park nicht leicht gemacht – von einem Ende sei aber nie die Rede gewesen „Wir haben uns jedes Jahr regeneriert – dank unserer Besucher – und stehen überhaupt nicht vor dem Aus“, erklärt er.

Offenbar handelte es sich bei den Neuigkeiten um den Serengeti Park schlicht und einfach um eine Zeitungsente. Was der Geschäftsführer des Freizeitparks, der jährlich rund 750.000 Besuchern anlockt, noch zu dem Thema zu sagen hat, kannst du im Artikel von „News38.de“ nachlesen.