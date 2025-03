DIESER Freizeitpark bietet Besuchern kostenfreien Eintritt – doch es gibt einen Haken

Mit steigenden Temperaturen macht sich bei vielen Menschen das Verlangen breit, Unternehmungen an der frischen Luft zu machen. Besonders gut eignet sich ein Besuch im Freizeitpark.

Passend dazu hat eine Umfrage ergeben, welcher Freizeitpark bei Besuchern besonders beliebt ist. Doch auch ein anderer Park dürfte jetzt gut ankommen, denn hier ist der Eintritt umsonst.

Dieser Freizeitpark bietet freien Eintritt

Auf seiner Website verkündet der Freizeitpark „Allgäu Skyline Park“ in Bayern bei München, dass der Eintritt am 5. Juli für alle frei ist. „Egal ob groß oder klein, jung oder alt – ihr zahlt nur pro Fahrt an den Fahrgeschäften!“, heißt es dort.

Der Freizeitpark bezeichnet das Konzept als „flexibel und fair: Ihr entscheidet, welche Attraktionen ihr fahren möchtet und zahlt nur dafür!“ Doch wie teuer sind die Fahrgeschäfte?

So teuer sind die Fahrgeschäfte

Auf der Website sind die Preise für die Attraktionen des Freizeitparks angegeben. Sie sehen wie folgt aus:

1 Euro: Formel 1, Kinderkarussell, Flug der Karibik, Water Splash, Pony Trip, Kids Cars und die Kindereisenbahn

2 Euro: Wellenflieger, Flotter Otter, Sky Fall, Alte Liebe, Geisterbahn, Sky Twister, Autoscooter, Kids Spin, Sky Jump, Luftikuss und Breakdancer

3 Euro: Sky Rider, Looping Alois, High Fly, Berg- und Tal Hetz, Sky Circle, Sky Rafting, Wildwasserbahn, Zero Gravity und das Riesenrad

4 Euro: Sky Shot, Sky Wheel, Sky Spin, Allgäu Flieger und Sky Dragster

Im Vergleich: Besucher ab einer Größe von 1,50 Metern zahlen einen Tag später 42 Euro für eine Tageskarte im Freizeitpark. Wer kleiner ist, zahlt hingegen weniger.

Für die Fahrgeschäfte des Freizeitparks können Besucher am 5. Juli an allen Gastro-Outlets Streifenkarten erwerben. Diese werden dann von Mitarbeitern entwertet, sobald man eine der Attraktionen besucht. Es gibt aber einen Haken.

Freizeitpark-Angebot hat einen Haken

Bereits gekaufte und nicht genutzte Streifenkarten sowie Restwerte werden nicht ausbezahlt. Fraglich ist aber ohnehin, ob sich der freie Eintritt am Ende überhaupt lohnt. Wer viele Attraktionen nutzen möchte und das nicht nur einmal, der könnte schnell draufzahlen.

Übrigens: Wer eine Jahreskarte besitzt, muss sich keine Streifenkarten in dem Freizeitpark kaufen. Das Gleiche gilt für Geburtstagskinder, denn sie können sich an ihrem Ehrentag ein kostenloses Fahrspaßbändchen abholen.