Frau schläft im Zug ein – als sie wach wird, hat sie DAS im Gesicht

Eine junge Frau (24) ist immer noch angewidert von dem, was ihr im Dezember 2017 im Zug von Winterthur nach Zürich passiert ist. Morgens um 5 Uhr schlief sie in dem menschenleeren Abteil ein. Und wurde Opfer einer sexuellen Belästigung.

Frau wird im Zug belästigt

In dem Zug befand sich auch Amar I. (35). Er entdeckte die schlafende Frau und verging sich an der damals 22-Jährigen. Deshalb steht er jetzt vor dem Bezirksgericht Zürich, wie das Schweizer Nachrichtenportal „Blick“ berichtet.

Die Frau berichtet Grausiges und bricht während des Plädoyers in Tränen aus. Amar I. hatte die 22-Jährige damals schlafend im Zug entdeckt und dann seinen Penis aus der Hose geholt. Er streichelte ihr damit in ihrem Gesicht und legte ihn in ihre Hand. Erst da wurde die Frau wach.

Junge Frau fordert Abfindung

Das muss eine schreckliche Situation gewesen sein. Sie befindet sich noch immer in psychologischer Behandlung. Jetzt fordert sie eine Abfindung von 3000 Franken (Rund 2800 Euro).

Amar I. ist kein unbeschriebenes Blatt. Erst zwei Wochen vor dieser Tat hatte er vor eine 15-jährige Schülerin bis zum Erguss onaniert. Wie „Blick“ berichtet, hat er auch 2018 weitere Frauen belästigt.

Noch weitere Frauen wurden von Amar I. belästigt

Vor Gericht hat sich der Angeklagte zu seinem Verhalten geäußert. Er habe jetzt realisiert, wozu seine Belästigungen geführt haben und gibt seiner damaligen Marihuana-Abhängigkeit die Schuld. (mia)