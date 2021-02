Unfassbar, was einer schwangeren Frau in der Schweiz angetan worden ist. (Symbolfoto)

Frau liegt schwanger im Krankenhaus: Was ihr ihre Mutter dann antut, ist schrecklich

Wie tief kann man bloß sinken...

In Großbritannien ist ein ganz perfider Betrugsfall öffentlich geworden. Als Jess Aldridge (24) im Krankenhaus liegt, weil sie kurz vor der Entbindung ihres zweiten Kindes ist, war die Welt noch in Ordnung. Doch nach der Geburt macht ihr Freund Ryan (29) plötzlich Schluss. Per SMS. Nach drei Jahren Beziehung und zwei gemeinsamen Kindern.

Und als sie dann mit Baby Reuben nachhause kommt, wird es noch schlimmer, denn auch ihre Mutter (44) ist weg – mit ihrem Ex-Freund zusammen durchgebrannt!

Frau liegt schwanger im Krankenhaus: Was ihr ihre Mutter dann antut, ist schrecklich

Gegenüber der britischen „Sun“ erzählt sie: „Das ist der ultimative Betrug. Man erwartet doch, dass eine Großmutter über beide Ohren in das Baby verliebt ist – nicht in den Vater des Kindes!“ Ihre Mutter und ihr Ex-Freund sollen sich ein Haus 30 Minuten entfernt von Jess Aldrige gemietet haben. Die Betrogene: „Sie sollte eigentlich die Oma meiner beiden Kinder sein und mir mit ihnen helfen, aber stattdessen haut sie ab und schläft mit meinem Freund!“

Jess Aldridge hat dann sogar ihre Mutter konfrontieren können. Doch sie hat sofort abgewiegelt. Jess: „Meine Mutter sagte mir, dass sie nichts dafür kann, in wen sie sich verliebt, und Ryan sagte mir dasselbe. Es war ein riesiger Tritt in den Hintern, sie hatten es während meiner ganzen Schwangerschaft geplant.“ Sie habe schon vor der Geburt ihres zweiten Kindes gemerkt, dass ihr Freund immer wieder mit ihrer Mutter geflirtet hatte. Das Paar hatte gemeinsam mit der Mutter und ihrem Ehemann Eric (56) in Gloucestershire zusammengelebt, damit sie während der zweiten Schwangerschaft unterstützt werden würde.

Mutter brennt mit Freund der Tochter durch: „Habe alles verloren“

Die 24-Jährige: „Wir haben Monate zusammen im Haus verbracht, gerade in Zeiten des Lockdown. Es war eine schreckliche Erfahrung für mich. Sie haben nachts in der Küche Bacardi getrunken und viel gelacht, während ich Fernsehen geguckt habe. Ich hatte nicht glauben wollen, dass da was zwischen denen lief.“

Sie leidet: „Mein Herz ist gebrochen und ich habe alles verloren – meine Mutter und den Vater meiner Kinder.“ Jetzt steht sie ohne Familie da. (mg)

