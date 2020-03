Frau lässt sich Augen tätowieren – das hat schreckliche Konsequenzen

View this post on Instagram

Halloween- przebieracie się? A może jakieś inne plany? Ja mam halloween na co dzień przed lustrem ale jakiś dodatek sklecę :D Jutro pokażę efekty! Najważniejsze by z produktów, które mam w domu. Starajmy się ograniczać śmieci i ozdoby/ produkty "na raz", w które takie "święta" jak to i dnia następnego, obfitują :c #halloween #lesswaste #makeup #autumn #jesien #fun #zabawa #polishgirl #dolly #horror