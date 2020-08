Frau kann Trennung nicht verkraften – dann greift sie zu dieser krassen Maßnahme

Eine Frau aus Gotha in Thüringen sah anscheinend keine andere Möglichkeit, ihren Ex zu halten. (Symbolbild)

Was diesem Mann (34) aus Thüringen passierte, wünscht man keinem!

Am Samstag ist er bei seiner gleichaltrigen Ex-Freundin in ihrer Dachgeschosswohnung in Gotha (Thüringen) zu Besuch. Was die beiden genau zu besprechen hatten, ist nicht klar.

Frau kann Trennung nicht verkraften – und sperrt ihren Ex einfach ein!

Doch es muss der 34-Jährigen überhaupt nicht gefallen haben, wie unser Partnerportal THÜRINGEN24 berichtet. Sie konnte die Trennung anscheinend nicht verkraften und hat zu einer krassen Maßnahme gegriffen.

Denn als sich ihr Ex mit dem Zug auf den Weg nach Hause machen wollte, hat sie ihn einfach eingeschlossen! Sie wollte nicht, dass er sie verlässt. Was der Mann dann gemacht hat, kannst du hier auf THÜRINGEN24 nachlesen.