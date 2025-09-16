Frankreich-Urlauber bricht nach Kiosk-Besuch plötzlich zusammen – „Fast gestorben“

Matthew Hearle wollte während eines Frankreich-Urlaubs mit seiner Ehefrau romantische Tage in Paris verbringen. Nach einem langen Erkundungstag fühlte er sich erschöpft und entschied sich, an einem Kiosk einen Energydrink zu kaufen.

Dabei fiel sein Blick auf Fläschchen, die er fälschlicherweise für sogenannte “Energy-Shots” hielt. Ohne Verdacht schöpfen zu können, griff er zu.

Fataler Irrtum im Frankreich-Urlaub

Um sicherzugehen, fragte Matthew die Kioskmitarbeiter, ob es sich dabei tatsächlich um einen Energiebooster handelte. Aufgrund der Sprachbarriere zeigte er wiederholt auf die Fläschchen und rief: “Energy?”. Ein Nicken der Verkäufer bestärkte ihn in seinem Glauben, das Richtige gefunden zu haben. Doch er lag völlig falsch – bei den Flaschen handelte es sich um Poppers, ein chemisches Genussmittel, das inhaliert wird und Muskelentspannung sowie Rauschgefühle auslöst.

Unwissend öffnete Matthew das Fläschchen und trank dessen Inhalt in einem Zug aus. “Ich wusste sofort: Das hätte ich nicht trinken dürfen. Es schmeckte wie Nagellackentferner”, schildert er in einem Instagram-Video namens „Wie ich aus Versehen Gift in Paris getrunken habe und fast gestorben wäre“. Sekunden später verschlechterte sich sein Zustand drastisch. Doch es verging noch Zeit, bevor die wahre Tragweite seiner Verwechslung erkannt wurde.

Display content from Instagram An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Tourist schwebt in Lebensgefahr

Im Hotel erklärte ihm das Personal, dass er versehentlich Poppers konsumiert hatte – ein Stoff, der niemals getrunken werden darf. Wenig später traten schwerwiegende Symptome auf: Matthew begann stark zu schwitzen, verlor die Kontrolle über seinen Körper und brach schließlich in einem Pariser Restaurant zusammen. Gäste und Angestellte trugen ihn hinaus, wo ein zufällig anwesender Sanitäter die Erstversorgung durchführte.

Ein Rettungsdienst brachte Matthew ins Krankenhaus, wo die Ärzte feststellten, dass sein Blut keinen Sauerstoff mehr transportieren konnte. “Methylenblau kehrt diesen Effekt um. Es ist quasi das Gegengift zu Poppers”, erklärt er. Mit diesem Gegenmittel stabilisierten die Mediziner seinen Zustand. Doch die Situation blieb ernst, sodass Matthew auf die Intensivstation eines anderen Krankenhauses verlegt wurde.

Mehr News:

Als Matthew am nächsten Morgen zu sich kam, fühlte er sich besser, litt jedoch unter verstauchten Knöcheln – vermutlich vom unkontrollierten Sturz. Er sollte sich sechs Wochen schonen, was ihn als passionierten Läufer wenig erfreute. Doch angesichts der Lebensgefahr, in die er geraten war, nahm er diese Einschränkung gelassen hin.

Sein Frankreich-Urlaub endete glücklicherweise ohne dauerhafte Schäden. Wenige Tage später war er bereits auf einer Hochzeit und konnte mit seiner Frau über das Erlebte lachen. Matthews eigene Lektion aus dem Vorfall könnte kaum klarer sein: “Probieren Sie nicht nochmal Poppers aus!”

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.