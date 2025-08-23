Freizeitpark in Frankreich wirft 150 israelische Kinder raus – Chef ist sich keiner Schuld bewusst

150 Kinder aus Israel wurden von einem Freizeitpark in den Pyrenäen abgewiesen, obwohl sie ihren Besuch lange im Voraus reserviert hatten.

Der Vorfall sorgt für nationale und internationale Empörung, da der Freizeitpark Frankreichs jüngsten Skandal einer mutmaßlich antisemitischen Diskriminierung darstellt. Der Parkleiter gerät dadurch massiv unter Druck.

Freizeitpark verweigert Kindern den Eintritt

Die Kinder, im Alter von acht bis 16 Jahren, freuten sich besonders auf die aufregende Zipline-Anlage des Freizeitparks. Doch der Parkleiter soll der Gruppe den Zugang aufgrund seiner „persönlichen Überzeugungen“ verweigert haben. Später verwies er jedoch auf einen Sturm. Laut der Nachrichtenagentur AP weise der Parkleiter jede Schuld von sich.

Die Öffentlichkeit reagierte erschüttert. Perla Danan vom jüdischen Verband CRIF erklärte: „Eine Grenze wurde überschritten. Wir sind entsetzt.“ Auch Bürgermeister Jean-Philippe Augé zeigte sich betroffen und betonte gegenüber der AP: „Die DNA unserer Gemeinschaft beruht auf geteilter Freude und Brüderlichkeit.“ Der Freizeitpark Frankreichs steht im Zentrum der Diskussion.

Freizeitpark in Frankreich unter scharfer Kritik

Nach dem Vorfall wurde der Leiter des Freizeitparks von der Staatsanwaltschaft Perpignan festgenommen. Laut Nachrichtenagentur AFP drohen ihm bis zu drei Jahre Haft wegen religiöser Diskriminierung. Innenminister Bruno Retailleau kritisierte den Vorfall im Fernsehen als „gravierend“ und forderte härteste Maßnahmen, da Antisemitismus keine Toleranz erfahren dürfe.

Das Jüdische Observatorium Frankreichs bezeichnete den Vorfall als „schwerwiegenden Angriff auf die Grundwerte der Republik.“ Antisemitismus erreichte in Frankreich zuletzt alarmierende Zahlen. Allein im ersten Halbjahr 2025 gab es laut „Bild“ über 500 gemeldete antisemitische Vorfälle.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.