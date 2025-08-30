Streit in Frankreich endet dramatisch! Autofahrer rast in Menschengruppe ++ ein Toter

Grausames Drama im Norden Frankreichs! In der Stadt Évreux soll ein Streit in einer Bar für mehrere Menschen tragische Folgen bedeutet haben. Ein Autofahrer soll sich nach der Auseinandersetzung in seinen Wagen gesetzt und in eine Gruppe von Menschen gefahren sein.

Mindestens ein Mann soll bei der Vorfall in Frankreich ums Leben gekommen sein, wie die Staatsanwaltschaft gegenüber der Agence France-Presse (AFP) am Samstagvormittag (30. August) mitteilte. Fünf weitere Menschen sollen verletzt worden sein, zwei davon schweben nach aktuellen Informationen in Lebensgefahr.

Staatsanwaltschaft in Frankreich spricht von „vorsätzlicher“ Tat

Wie derzeit bekannt ist, soll es sich bei dem Autofahrer um einen Mann gehandelt haben. Im Zentrum der Stadt Évreux in Frankreich soll er in der Nacht zu Samstag eine Weinbar besucht haben. Gegen 4 Uhr morgens habe er diese verlassen und sich in sein Auto gesetzt.

Anstatt den Weg nach Hause einzuschlagen, habe er den Rückwärtsgang eingelegt und sei dann „vorsätzlich“ und „mit hoher Geschwindigkeit“ in die Menschen-Menge vor der Bar gefahren. Mit zum Teil tödlichen Folgen.

Polizei in Frankreich nimmt drei Verdächtige fest

Drei Tatverdächtige sollen nach dem grausamen Vorfall im Norden Frankreichs laut Staatsanwalt Rémi Coutin festgenommen worden sein. Nun wird wegen Mordes und versuchten Mordes ermittelt. Die Ermittlungen dauern an. (mit AFP)

