Frankreich: Drama! Mann schießt um sich und tötet drei Menschen

Frankreich. Ein Mann hat laut Medienberichten im Westen von Frankreich mindestens drei Menschen getötet. Der Angreifer habe einen weiteren Menschen verletzt und dann versucht, Suizid zu begehen, berichteten die Nachrichtenagentur AFP und andere Medien in Frankreich am Mittwoch.

+++Update um 22.45 Uhr: Der Täter wurde schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Der 37-Jährige war an dem Tag krankgeschrieben. Warum er zur Arbeit kam und seine Kollegen angriff, ist noch unklar.

Der Angreifer soll in Frankreich drei Menschen getötet haben. Foto: imago images / Marius Schwarz

Frankreich: Das war passiert

Die Tat spielte sich demnach in einem Steinbruch im Ort Saint-Varent rund 80 Kilometer südöstlich von Nantes ab. Der Mann, offenbar ein Angestellter der Betreiberfirma, sei am Nachmittag in eine Besprechung gekommen und habe dann auf die Menschen geschossen.

Die Hintergründe des Angriffs blieben zunächst offen. (dpa)

