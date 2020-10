Frankreich: DIESER Lehrer ist zu gruselig für Schüler – das hat jetzt bittere Konsequenzen

am 04.10.2020 um 14:23

Palaiseau. Drastische Eintscheidung einer Schule in Frankreich!

Der 35-jährige Aushilfslehrer Sylvain Hélaine arbeitete lange an Schulen und Kindergärten in der Gemeinde Palaiseau in Frankreich – doch jetzt darf er nur noch Kinder von sechs bis elf Jahren unterrichten. Der Grund: Einige finden ihn zu gruselig für die Jüngeren.

Frankreich: Aushilfslehrer ist von Kopf bis Fuß tatöwiert

Wie sie darauf kommen? Nun. Hélaine ist offiziell der meist tätowierte Mann Frankreichs. Und lässt dabei kaum ein Körperteil aus: Selbst seine Genitalien, seine Zunge und seine Augäpfel sind mit Tinte überzogen. Kein Wunder also, dass viele Kinder erst einmal ungläubig dreinschauen, wenn ihr Aushilfslehrer den Klassenraum betritt.

Sylvain Hélaine ist der meist tätowierte Mann Frankreichs. Foto: Christophe Archambault/AFP/dp

„Aber wenn ich mich vorstelle und sie sehen, dass ich ein Lehrer wie alle anderen bin, ist es cool“, sagt der 35-Jährige. Von seinem Aussehen profitieren auch seine Schüler, findet Hélaine: „Die Kinder lernen, tolerant gegenüber anderen zu sein“, sagt er der AFP. Er hofft, dass sie als Erwachsene „weniger rassistisch oder homophob“ sind und „behinderte Menschen nicht anstarren werden, als wären sie eine Zirkusattraktion“.

+++ München: Skurriler Tweet der Polizei wird zum Netz-Hit – „Fast von einem Alaska-Filet getroffen worden“ +++

Hélaines Schüler scheinen ihm Recht zu geben. „Niemand sollte ihn wegen seines Aussehens verurteilen“, sagt die neunjährige Gayane. „Nur seine Augen sind unheimlich - er selbst ist sehr nett.“

Frankreich: Schule greift durch, weil Hélaine „zu gruselig“ aussieht

Doch nachdem sich besorgte Eltern bei den Behörden über den tätowierten Lehrer beschwert hatten und von Alpträumen ihrer Kinder erzählten, griff die Schule durch – und setzt Hélaine fortan nur noch bei älteren Kindern ein. „Ich kann nicht akzeptieren, dass ich diskriminiert werde wegen meines Aussehens“, beschwert sich der 35-Jährige im Interview mit der „SZ“. „Ich bin enttäuscht vom französischen Bildungssystem, von meinen Vorgesetzten, die mich plötzlich nicht mehr unterstützten. Sie sollten den Eltern sagen, dass sie es sind, die sich ändern müssen, nicht ich.“

Dass er als Lehrer mit Vorbildfunktion seine Schüler zu ähnlichen Tattoos animieren könnte, sieht er gelassen: „Wenn Eltern diese Sorge äußern würden, dann würde ich ihnen sagen: Es ist meine Sache, nicht die eurer Kinder. Eure Kinder können sich nicht tätowieren lassen, bevor sie 18 sind.“

--------------------------

Mehr News:

--------------------------

Seine Tattoo-Exzesse nachzuahmen, empfiehlt Hélaine allerdings nicht – erst recht nicht die Augapfel-Behandlung: „Das war die reinste Tortur – sie halten einem die Augen offen, und man spürt, wie die Nadel in das Weiße sticht“, erinnert er sich. Zudem musste er eigens dafür in die Schweiz reisen, da dieser Eingriff im Auge in Frankreich verboten ist. Aber ohne das Tattoo habe er sich einfach „unvollständig“ gefühlt, sagt er.

Hélaine bekommt Jobs in Film und Fernsehen

Für das Körper-Gesamtkunstwerk hat Hélaine nicht nur Schmerzen auf sich genommen: In den vergangenen acht Jahren hat er sich das Tätowieren auch rund 57.000 Euro kosten lassen. Inzwischen aber ist „Freaky Hoody“, wie sein Künstlername lautet, in der Welt der Tätowierten eine Berühmtheit, und auch finanziell scheint sich seine Passion langsam auszuzahlen: „Model-Agenturen haben mich für Filme und Fernsehserien engagiert“, erzählt der 35-Jährige stolz. (at, mit afp)