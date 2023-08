Frankreich: Deutsche über Jahre gefangen gehalten und gefoltert – Ehemann festgenommen!

Wie kann man der eigenen Ehefrau so etwas antun? Ein in Frankreich lebender Deutscher solls seine Frau jahrelang eingesperrt und misshandelt haben. Die 53-Jährige wurde am Montag (7. August) in Forbach nahe der Grenze zu Deutschland in einem furchtbaren Zustand gefunden. Ihr Mann wurde festgenommen.

Frankreich: Frau aus jahrelanger Folter befreit

Nackt, unterernährt, mit abrasierten Haaren und mehreren Knochenbrüchen – so wurde die Frau, die ebenfalls aus Deutschland stammt, in einer Wohnung in Forbach in Frankreich gefunden. Nach ersten Erkenntnissen liegt ein jahreslanges Martyrium hinter der 53-Jährigen. Ihr 55-jähriger Mann soll sie seit elf Jahren in einem Zimmer gefangen gehalten und gefoltert haben, heißt es aus französischen Polizeikreisen.

Der aus Deutschland stammende Mann wurde am Montagmorgen gegen 6 Uhr von Polizeibeamten in Metz festgenommen, er wurde sofort in Untersuchungshaft gesteckt. Die Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Frankreich: Frau alarmiert Rettungskräfte in Deutschland

Laut des französischen Senders „BFMTV“ sei die geschundene Frau am vergangenen Wochenende an ein Telefon gelangt, alarmierte damit am Sonntagabend Rettungskräfte in Deutschland. Wie die „Bild“ berichtet, soll der Anruf in Wiesbaden (Hessen) eingegangen sein.

Einsatzkräfte der französischen Polizei fanden die 53-Jährige schließlich in einem verschlossenen Zimmer in der Wohnung, in der alle Räume mit Drahtgitter versehen waren. Außerdem sollen die Beamten bei der Durchsuchung der Wohnung eine Folterbank und ein Notizbuch gefunden haben. Zudem sollen neun Katzen in dem Haushalt gelebt haben.

Wie „Bild“ weiter berichtet, wird gegen den Deutschen wegen Vergewaltigung und Folter ermittelt. Nachbarn in Forbach hatten die Polizei angeblich schon 2019 wegen des Ehepaars gewarnt – damals hatten es die Vorwürfe allerdings abgestritten.

Wir berichten weiter.