Frankreich: Brennendes Auto auf Feld gefunden – im Inneren liegen fünf Kinderleichen

Valence. Schreckliches Drama auf der A7 im Süden von Frankreich!

Wie französische Medien am späten Montagabend berichteten, kam es nördlich der Stadt Valences (Frankreich) zu einem tragischen Unfall, bei dem ein Auto mit insgesamt neun Menschen verunglückte. Der tragische Ausgang: Fünf Kinder kamen ums Leben.

Frankreich: Familien-Drama auf A7 – fünf Kinder tot!

Die neun Insassen sollen alle zur selben Familie gehören. Neben den fünf verstorbenen Kindern waren noch drei Erwachsene und ein weiteres Kind im Wagen. Sie wurden schwer verletzt.

Vive émotion suite au terrible accident survenu sur l’A7, dans la Drôme.

Mes premières pensées vont aux familles des victimes et aux blessés.

Merci aux forces de secours qui sont mobilisées.

Avec @Djebbari_JB, nous nous rendons immédiatement sur place. — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) July 20, 2020

Innenminister Gérald Darmanin kündigte via Twitter an, er werde sich mit dem beigeordneten Minister für Verkehr, Jean-Baptiste Djebbari, an Ort und Stelle begeben. „Meine ersten Gedanken sind bei den Familien der Opfer und der Verletzten“, schreibt er. „Vielen Dank an die mobilisierten Rettungskräfte.“

Wie kam es zu dem schrecklichen Unfall?

Nördlich der Stadt Valence war das Auto von der A7 abgekommen. Als die Rettungskräfte den Wagen entdeckten, lag er brennend auf dem Dach in einem Feld.

Erste Zeugenaussagen sprechen von einem möglichen Defekt der Bremsen als Unfallursache. Die Einsatzkräfte setzten Hubschrauber ein, um die Überlebenden von der Unglücksstelle zu retten. (at mit dpa)