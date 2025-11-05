Autofahrer rast in Frankreich absichtlich in Menschengruppe ++ Mindestens zehn Verletzte ++ Terror-Verdacht?

Ein gezielter Angriff erschüttert Frankreich! Am Mittwoch fuhr ein Autofahrer auf der Insel Oléron absichtlich in mehrere Personen und verletzte insgesamt zehn Menschen. Vier Opfer sind in kritischem Zustand, einige wurden per Hubschrauber ins Universitätsklinikum Poitiers gebracht.

Der Täter, ein 35-jähriger Franzose, wurde von der Polizei festgenommen.

Frankreich: Täter rief „Allahu Akbar“ bei Festnahme

Ein gezielter Angriff hat Frankreich erschüttert! Am Morgen des 1. November raste ein Autofahrer auf der Île d’Oléron absichtlich in Passanten und verletzte dabei laut „LeParisien“ zehn Personen, darunter Fußgänger und Radfahrer. Vier von ihnen schweben in Lebensgefahr. Einige Opfer mussten per Hubschrauber ins Universitätsklinikum Poitiers gebracht werden. Der mutmaßliche Täter, ein 35-jähriger Franzose, wurde festgenommen, während weitere Ermittlungen laufen.

Am Mittwoch gegen 8:45 Uhr ereignete sich die schreckliche Tat zwischen Dolus-d’Oléron und Saint-Pierre-d’Oléron. Laut Staatsanwaltschaft rief der Mann „Allahu Akbar“, als er von der Polizei gestoppt wurde. Neben den gezielten Angriffen versuchte er, sein eigenes Fahrzeug mithilfe von Gasflaschen in Brand zu setzen, scheiterte jedoch. Das Auto war bei seiner Festnahme teilweise abgebrannt. Der Täter lebt laut Angaben in La Cotinière und ist für zahlreiche Vergehen sowie Alkohol- und Drogenmissbrauch bekannt.

Innenminister reagiert auf Tat in Frankreich

Die Staatsanwaltschaft La Rochelle leitete eine Untersuchung wegen versuchten Mordes ein, schließt einen terroristischen Hintergrund jedoch aktuell aus. Ermittler prüfen die Möglichkeit psychiatrischer Störungen. Innenminister Laurent Nuñez erklärte, dass die Nationale Anti-Terror-Staatsanwaltschaft den Fall bislang nicht übernommen hat. Bürgermeister Christophe Sueur zufolge handelt es sich um einen vorläufigen Bericht, der noch überarbeitet werden könnte.

Nach dem Vorfall wurde eine psychologische Betreuung für betroffene Bewohner auf der Île d’Oléron eingerichtet. Die Rettungsdienste und Ermittler sind weiterhin aktiv in der Region. „Alle Dienste sind mobilisiert, um die Sicherheit zu gewährleisten“, sagte die Staatsanwaltschaft. Innenminister Laurent Nuñez wird gegen 14 Uhr am Tatort erwartet, um die Lage zu beurteilen.

Die dramatischen Ereignisse zeigen erneut, wie verletzlich kleine Gemeinden in Frankreich gegenüber solchen Angriffen sind. Während die Ermittlungen andauern, stehen die Bürger unter Schock. Ob zusätzliche Schutzmaßnahmen nötig werden, bleibt abzuwarten. Klar ist: Der Vorfall erfordert umfassende Unterstützung für die betroffenen Gemeinden.