Frankreich: Panik in Flugzeug! Piloten verlieren die Kontrolle – „Hat nicht mehr reagiert“

Knapp zwei Wochen vor der ersten Runde der französischen Präsidentschaftswahl am 10. April ist der Wahlkampf in die heißen Phase eingetreten. AFP erläutert, welche Regeln und Abläufe bei der Präsidentschaftswahl gelten.

Alarm über den Wolken! In Frankreich kam es zu einem Zwischenfall, der wohl einigen Menschen mit Flugangst das Blut in den Adern gefrieren lassen dürfte.

Die Piloten einer Boeing 777 verloren plötzlich die Kontrolle über die Maschine, als diese sich im Landeanflug auf den Pariser Flughafen Charles de Gaulle befand.

Frankreich: Zwischenfall bei Landenanflug – Piloten rufen „Stopp, Stopp!“

Die Maschine kam am Dienstag aus New York nach Frankreich, hatte die Landung am Flughafen in Paris bereits eingeleitet, als die Piloten plötzlich die Kontrolle über das Flugzeug verloren.

„Stopp, Stopp!“, hört man einen Piloten von Air France im aufgezeichneten Funkverkehr an den anderen rufen, nachdem ein deutliches Alarmsignal im Cockpit ertönt war.

Frankreich: An Bord einer Boeing 777 verloren die Piloten im Cockpit plötzlich die Kontrolle über die Maschine und mussten sofort handeln. (Symbolfoto) Foto: IMAGO / Westend61

Der Landenanflug wird daraufhin auf Anweisung des Towers abgebrochen, die riesige Boieng schert nach links aus und startet noch einmal durch. Laut RTL meldet ein Pilot danach an den Tower: „Wir sind nach einem Kontrollproblem durchgestartet. Das Flugzeug hat nicht mehr reagiert.“

Frankreich: „Das Flugzeug hat so ziemlich alles gemacht“

Konkret hat die Maschine in 370 Metern Höhe auf nichts mehr reagiert, das die Piloten machten, „das Flugzeug hat so ziemlich alles gemacht“, heißt es weiter in dem Funkverkehr zwischen Cockpit und Tower.

----------

Mehr aktuelle Nachrichten:

----------------------

Ein zweiter Landeanflug gelang schließlich, Menschen wurde keine verletzt. An Bord der Boeing 777 haben laut RTL (https://www.rtl.de/cms/panik-im-cockpit-boeing-777-von-air-france-ausser-kontrolle-4949693.html) rund 296 Passagiere Platz, wieviele wirklich in dem Flugzeug saßen, ist nicht bekannt.

Die französische Zivilluftfahrtbehörde ermittelt jetzt wegen Instabilität der Steuerung, Kursschwankungen und Problemen bei der Instrumentenbedienung und hat eine Sicherheitsuntersuchung angeordnet. (kv)