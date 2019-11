Frankfurt: Tödliches Drama in Kita! Junge (6) stirbt – Augenzeugin berichtet Schockierendes

In Frankfurt starb ein Junge in einer Kita. (Symbolbild)

Frankfurt. Todes-Drama in einer Kita in Frankfurt.

Ein sechs Jahre alter Junge ist in der Kita ums Leben gekommen. Wie die Staatsanwaltschaft Frankfurt mitteilt, könnte das Kind durch einen Stromschlag getötet worden sein. Das könne aber bislang weder bestätigt, noch dementiert werden.

Eine Obduktion soll die Todesursache klären, sagte eine Sprecherin der Behörde am Donnerstag.

Frankfurt: Sechsjähriger stirbt in Kita

Der Sechsjährige sei am Dienstagnachmittag in der Kita im Stadtteil Seckbach so schwer verletzt worden, dass er kurz darauf im Krankenhaus starb. Die Mutter eines anderen Kindergarten-Kindes war dabei, als der kleine Junge starb. Gegenüber „Bild“ berichtet sie von dem schrecklichen Drama. Der kleine Junge wollte nach ihren Schilderungen seine Jacke von der Garderobe nehmen. Dabei scheint er an eine Steckdose gekommen zu sein, aus der ein Kabel hing.

„Er schrie auf, lief plötzlich blau an. (...) Er zuckte und krampfte, wir wussten alle, dass er unter Strom steht. Es war entsetzlich“, berichtet die schockierte Frau.

------------------------------------

• Mehr Themen:

Mädchen lernt neue Mitschülerin kennen – was sie dann herausfindet, verändert ihr ganzes Leben

Donald Trump sorgt mit Hunde-Bild für Wirbel – Ein Detail finden viele geschmacklos

------------------------------------

Das Ergebnis der gerichtsmedizinischen Untersuchung wird für diesen Freitag erwartet. Der „Bild“ zufolge blieb die Kita nach dem Unglück zunächst geschlossen.

Die Kinder kommen in andere Einrichtungen in Frankfurt. (dpa)