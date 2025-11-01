Schüsse in Frankfurter Einkaufszentrum? Mehrere Verletzte

Dramatische Szenen am späten Samstagnachmittag (1. November) in Frankfurt. Nach Angaben der Polizei Frankfurt wurden Knallgeräusche im Nordwestzentrum per Notruf gemeldet.

Voller Panik wollten zahlreiche Besucher des Einkaufszentrums in Frankfurt ins Freie flüchten. Dabei haben sich laut offiziellen Angaben mindestens acht Personen leichte Verletzungen zugezogen. Wegen der mutmaßlichen Schüsse ist die Polizei mit einem Großaufgebot angerückt. Wir halten dich hier in einem Newsblog über die Ereignisse auf dem Laufenden.

Großeinsatz der Polizei Frankfurt im Nordwestzentrum. Foto: Str./dpa

Panik in Frankfurter Einkaufszentrum

18.57 Uhr: Bislang keine verdächtigen Feststellungen

Nach Angaben der Polizei wurden die Knallgeräusche um 15.24 Uhr gemeldet. Seitdem habe es keine weiteren verdächtigen Geräusche oder Feststellungen gegeben.

18.51 Uhr: Festnahme im Nordwestzentrum

Bilder in den sozialen Medien zeigen, wie hunderte Menschen das Einkaufszentrum am Nachmittag voller Panik verlassen. Auch ist zu sehen, wie eine Person von der Polizei am Boden fixiert wird. Der Mann hatte aber nichts mit den Knallgeräuschen zu tun, wie die Behörden klarstellen: „Es handelt sich dabei nicht um einen möglichen Täter. Die vorläufig festgenommene Person störte polizeiliche Maßnahmen und wurde mittlerweile auch wieder entlassen..“

18.45 Uhr: Schwer bewaffnete Polizisten im Einsatz

Bilder vom Einsatzort zeigen schwer bewaffnete Polizisten, die das Einkaufszentrum durchkämmen. Bislang ist unklar, ob sich möglicherweise ein oder mehrere bewaffnete Personen im Gebäude befinden.

Schwer bewaffnete Polizisten durchkämmen das Einkaufszentrum in Frankfurt. Foto: Boris Roessler/dpa

18.36 Uhr: Besucher in Panik verletzt

Die bislang bekannten acht Verletzungsopfer sind nicht durch etwaige Schüsse verletzt worden. Wie die Polizei Frankfurt betonte, stehen sie stattdessen „im Zusammenhang mit dem überstürzten Verlassen der Örtlichkeit“.

18.26 Uhr: Polizei Frankfurt evakuiert Einkaufszentrum

Noch ist unklar, was hinter den Knallgeräuschen steckt. Die Ermittlungen dazu laufen, wie die Polizei Frankfurt mitteilte. Aus Sicherheitsgründen werde das Nordwestzentrum geräumt.