Frankfurt: Mann stieß Kind vor ICE – vor Gericht hat er DAS zu sagen

Vor gut einem Jahr soll ein Mann ein Kind und seine Mutter vor einen einfahrenden ICE in Frankfurt gestoßen haben. Am Mittwoch hat der Prozess begonnen.

Der Angeklagte hat sich beim Prozessauftakt vor Gericht zu der Tat in Frankfurt geäußert.

Frankfurt: Mann stößt Kind vor Zug - Jetzt sagt er DAS vor Gericht

„Es tut mir unendlich leid, ganz besonders für die Familie“, ließ der Angeklagte über seinen Anwalt verkünden.

+++ Frankfurt: Mord am Gleis – Mutmaßlicher Täter hatte psychische Probleme und wurde von Polizei gesucht +++

Der Vorfall aus Frankfurt hatte bundesweit für Entsetzen gesorgt, als der Mann am 29. Juli 2019 eine Mutter und ihr Kind vor einen ICE am Frankfurter Hauptbahnhof stieß. Der achtjährige Junge starb, seine Mutter konnte sich in letzter Minute retten.

Der aus Eritrea stammende Tatverdächtige ist nach einem vorläufigen psychischen Gutachten schuldunfähig - wegen einer psychischen Erkrankung. Die Staatsanwaltschaft hat ihn deshalb nicht angeklagt, sondern beantragt in einem sogenannten Sicherungsverfahren seine dauerhafte Unterbringung in der Psychiatrie. Schließlich bestehe eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass er weitere Taten begehe. Der Mann hatte zuletzt in der Schweiz gelebt.

----------------------------

Mehr News:

Frankfurt: Junge (†8) vor ICE geschubst – darum wird der Täter nicht angeklagt

ICE-Sabotage-Attacke: Ermittler nehmen Verdächtigen in NRW fest!

Frankfurt: Zeugin über tödliche Attacke am Bahnhof – „Ich höre den Schrei noch“

----------------------------

Frankfurt: Blumen und Kerzen gedachten an den getöteten Jungen. Foto: imago images / Patrick Scheiber

Drittes Opfer in Frankfurt

Neben dem getöteten Jungen und seiner Mutter gab es noch ein drittes Opfer: Eine damals 78-Jährige wurde verletzt. Der Angeklagte soll die Seniorin ebenfalls gestoßen haben, woraufhin sie auf den Bahnsteig stürzte.

Anschließend floh der Mann. Passanten verfolgten ihn jedoch. Außerhalb des Bahnhofs wurde der Angreifer schließlich festgenommen. Der tödliche Vorfall löste auch eine Debatte über die Sicherheit an Bahnsteigen aus. (dpa mit nk)