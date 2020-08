Frankfurt: Mann stieß Kind vor ICE – JETZT wurde ein Urteil gefällt

Die Gleisattacke in Frankfurt sorgte letztes Jahr für Entsetzen, nun wurde das Urteil im Landgericht gefällt!

Ein 41-jähriger Mann stieß im Juli 2019 eine Mutter und ihren Sohn am Hauptbahnhof Frankfurt vor einen einfahrenden ICE. Das achtjährige Kind starb. Die Frau konnte sich noch in letzter Sekunde retten.

Frankfurt: Mann stieß Kind vor ICE

Der Angreifer schubste ebenfalls eine Seniorin, die sich beim Sturz auf den Bahnsteig verletzte. Der Mann ist ein anerkannter Flüchtling aus Eritrea und hatte zuvor mehrere Jahre in der Schweiz gelebt. Er war erst einige Tage zuvor nach Frankfurt gezogen.

Passanten verfolgten den 41-Jährigen nach der erschütternden Tat, so gelang es der Polizei den Mann außerhalb des Bahnhofs fest zu nehmen. Er wurde später in ein psychiatrisches Krankenhaus eingewiesen.

Frankfurter Landgericht fällt Urteil

Die Staatsanwaltschaft plädierte im Fall der Mutter und des Sohnes zunächst auf versuchten Totschlag und Totschlag. Das Gericht entschied jedoch, dass das Mordmerkmal der Heimtücke erfüllt ist. Und wertete daher die Tat im Fall des Kindes als Mord und im Fall der Mutter als versuchter Mord.

Das Landgericht verurteilte den 41-jährigen Mann am Freitag. Foto: Boris Roessler/dpa

Die Familie des toten Jungen sowie die Seniorin traten als Nebenkläger bei dem Prozess auf. Das Landgericht Frankfurt entschied am Freitag, dass der Täter dauerhaft in eine Psychiatrie muss. Der Mann sei schuldunfähig.

Während des Gerichtsverfahrens wurde ein psychiatrisches Gutachten angefertigt. Daraus geht hervor, dass der 41-Jährige eine Gefahr für die Allgemeinheit sei. „Er hat völlig fremde Menschen attackiert“, so der Sachverständige. Daher seien auch künftige Opferkreise „völlig unvorhersehbar.“

Täter sitzt in Psychiatrie

Bei dem Mann habe zum Zweitpunkt der erschütternden Tat eine paranoide Schizophrenie in akuter Form vorgelegen, erklärten Experten. Er habe sich zu jener Zeit verwirrt und wie computergesteuert gefühlt, so der Oberarzt der Psychatrie, in der sich der Eritreer aktuell aufhält. (mia/dpa)