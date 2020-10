Frankfurt Flughafen: Passagier traut am Gepäckband seinen Augen kaum – „Das hätte besser planen können“

In Zeiten der Corona-Pandemie ist das Reisen mit einem Flugzeug deutlich umständlicher als sonst. Aber nicht nur im Flugzeug selbst, sondern auch an den Flughäfen muss man sich an die Hygiene-Regeln halten. Das gilt auch für den größten deutschen Flughafen in Frankfurt.

Um so weniger konnte ein Passagier glauben, was er am Frankfurter Flughafen erlebte.

+++ Merkel: Politiker will Kanzlerin begrüßen – doch sie reagiert SO +++

Frankfurt Flughafen: Passagier traut am Gepäckband seinen Augen kaum

Die Corana-Hygiene-Regeln sollen auch an den Flughäfen eine Ausbreitung des Coronavirus verhindern. Ein Passagier, der am Frankfurter Flughafen gelandet war, regte sich aber nicht über die Regeln an sich auf – ganz im Gegenteil – seiner Meinung nach hat der Flughafen einen klaren Fehler gemacht.

---------------

Das ist der Flughafen Frankfurt:

größter deutscher und viertgrößter europäischer Verkehrsflughafen

2019 wurden gab es insgesamt 70,5 Millionen Passagiere

zum Vergleich: 1950 waren es gerade einmal weniger als 200.000

eröffnet am 8. Juli 1936

rund 81.000 Menschen arbeiten am Flughafen

---------------

Der Ort des Geschehens waren die Gepäckbänder sechs und sieben am Frankfurter Flughafen, oder genauer: Der Raum um diese beiden Gepäckbänder. Hier tummelten sich nämlich trotz der Pandemie viele Menschen.

Frankfurt Flughafen: Passagier kritisiert den Airport

Dieser Umstand machte den Passagier Stefan S. so sauer, dass er sich auf der Facebook-Seite des Frankfurter Flughafens direkt an den Airport wandte. „500 Leute auf engstem Raum, das hätte man doch besser planen können – vor allem, wenn ansonsten alles frei ist“, schrieb er.

---------------

Frankfurt Flughafen: Frau landet am Airport und beobachtet DAS – „Bin entsetzt!“

Flughafen Frankfurt: Neues Hotel entsteht – verrückt, was du hier mit aufs Zimmer nehmen kannst

Frankfurt Flughafen: Große Aufregung vor dem Start, weil Passagierin DIESE Mail erhält

---------------

Dazu postete er noch ein Foto, welches die vielen Menschen an den Gepäckbändern zeigt.

Frankfurt Flughafen bezieht Stellung

Besonders der Umsstand, dass alle anderen Bänder frei gewesen sein sollen, verwundert. Was sagt der Flughafen Frankfurt zu dem Vorfall? Gegenüber dieser Redaktion sagte ein Pressesprecher des Airports, dass versucht werde möglichst immer nur jedes zweite Gepäckband zu belegen. In Ausnahmefällen könne es aber sein, dass auch zwei nebeneinanderliegende Gepäckbänder benutzt würden.

Flughafen Frankfurt: Passagier kritisiert den Aiport. Foto: Privat

Da in dem gesamten Frankfurter Flughafen bereits seit Juni eine Mund-Nasen-Schutz-Pflicht gelte, dürfe der Mindestabstand von 1,5 Metern aber auch unterschritten werden. Der Flughafen setze allerdings alles daran, die Einhaltung des Mindestabstands möglich zu machen.

Ob oder warum die anderen Gepäckbänder zu dem genannten Zeitpunkt frei gewesen sind, könne er nicht sagen. (gb)