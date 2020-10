Am Flughafen Frankfurt ist immer noch weniger los als vor Corona.

am 01.10.2020 um 06:45

Frankfurt Flughafen: Frau landet am Airport und beobachtet DAS – „Bin entsetzt!“

Als eine Frau aus dem Urlaub wiedergekommen ist, landete sie am Flughafen Frankfurt. Und dort ist ihr einiges sauer aufgestoßen.

Um genauer zu sein, beschreibt sie sich selbst als entsetzt über die Zustände am Flughafen Frankfurt.

Zum Einen sei sie entsetzt darüber, dass sie am Ende des Flughafens landen, obwohl sehr wenig Betrieb gewesen sei. Was die Passagierin aber dann doch deutlich mehr aufregt, ist in heutigen Zeiten auch wirklich berechtigt zum Anzweifeln.

Am Flughafen Frankfurt hat sich eine Frau über die Zustände empört

Denn die Frau hat nach eigenen Angaben beobachtet, dass viele Passagiere am Flughafen keine Maske tragen oder diese nur den Mund bedeckt. Deshalb habe sie die Flughafenpolizei darauf angesprochen.

Flughafenpolizei habe nichts wegen des Maskenverweigerers getan

„Der Höhepunkt war allerdings, dass wir die Flughafenpolizei auf einen Mann aufmerksam machten, der ohne Maske durch die Gegend lief und sie darum baten, den Mann zum Tragen der Maske aufzufordern. Die Polizei sah den Mann an und ging ohne Kommentar miteinander schnackend weiter. So wird das nichts mit der Eindämmung von Covid.“

Demnach habe sich die Flughafenpolizei nicht dazu berufen gefühlt, die Maskenpflicht einzufordern.

Polizei am Flughafen Frankfurt. (Archivbild) Foto: imago images/Jörg Halisch

Der Flughafen Frankfurt hat auf die Beschwerde reagiert und zeigt sich ebenso erschüttert von den Boebachtungen. Allerdings weist der Mitarbeiter des Flughafens auch daraufhin, dass jeder Mensch selbst verantwortlich sei, andere und sich selbst zu schützen.

Das ist der Flughafen Frankfurt:

größter deutscher und viertgrößter europäischer Verkehrsflughafen

2019 wurden gab es insgesamt 70,5 Millionen Passagiere

zum Vergleich: 1950 waren es gerade einmal weniger als 200.000

eröffnet am 8. Juli 1936

rund 81.000 Menschen arbeiten am Flughafen

Flughafen Frankfurt reagiert auf Kritik

„Vielen Dank, dass du uns hierauf hingewiesen hast. Der Flughafen befolgt alle von den Gesundheitsbehörden in Bezug auf COVID-19 empfohlenen Vorschriften, und es tut uns leid, dass du dich nicht sicher gefühlt hast“, heißt es außerdem.

Man habe das Feedback bereits zur Überprüfung weitergeleitet an die zuständige Abteilung. Wieso die Flughafenpolizei angeblich allerdings nicht reagiert habe, das lässt der Mitarbeiter offen. (fb)