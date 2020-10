Frankfurt Flughafen: Die Frau wollte am Airport einen Corona-Test machen, doch dann war sie außer sich. (Symbolbild)

Frankfurt Flughafen: Frau landet am Airport und will Corona-Test machen – plötzlich platzt ihr der Kragen „Ein Armutszeugnis“

Frankfurt. Eine Frau ist nach ihrer Reise in den USA am Flughafen Frankfurt gelandet und wollte dort einen Corona-Test machen. Als sie am Airport ankam, platzte ihr allerdings der Kragen und fand deutliche Worte: „Ein Armutszeugnis“.

Was war passiert?

Frankfurt Flughafen: Frau will Corona-Test machen, dann platzt ihr der Kragen

Wer nach Deutschland einreist, der muss ein negatives Corona-Testergebnis vorlegen oder sich nach seiner Ankunft auf Corona testen lassen - zumindest wenn er sich vor seiner Einreise in einem Risikogebiet aufgehalten hatte. Andernfalls muss sich der Einreisende in Quarantäne begeben.

Und so wollte die Frau nach ihrer Landung am Frankfurt Flughafen einen Corona-Test machen. Doch schnell folgte die große Enttäuschung. Denn die Frau, die von Anchorage in Alaska über Seattle im Nordwesten der USA nach Deutschland eingereist war, habe - ebenso wie alle anderen Passagiere - im Flugzeug Infoblätter erhalten und einen Meldebogen ausgefüllt.

So habe es geheißen, dass jeder Reisende dieses Dokument abgeben müsse. Außerdem würden bei der Einreise Stichproben zum Gesundheitszustand gemacht, wie sie weiter auf Facebook schreibt.

Doch dann kam die große Enttäuschung: „In Frankfurt am Main angekommen, hat sich niemand für einen der Flugreisenden interessiert, oder das Dokument auch nur sehen wollen“, berichtet die Frau.

Und: „Wenn man sein Gepäck abholt, ist es mit mehreren Koffern, wegen der Bauarbeiten im Flughafen, nicht mehr möglich, auf die andere Seite des Flughafens zu kommen, wo die Corona-Testzentren sind, um sich direkt einem Test zu unterziehen. Durch die Bauarbeiten ist es auch nahezu unmöglich, sich von einem Wagen auf die Seite der Testzentren zu begeben. Das ist ein Armutszeugnis und eine Sauerei“, so die Frau. Sie fordert deshalb, dass die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen werden. Schließlich habe die Frau 30 Stunden nach ihrer Ankunft aus den USA in der ihrer Heimatgemeinde nächsten Teststation einen Test machen lassen.

Frankfurt Flughafen verweist auf „dynamische Situation“

Die Reaktion des Frankfurt Flughafen fiel recht nüchtern aus. Der Airport schreibt: „Wir bedauern, dass du gestern solche Unannehmlichkeiten am Flughafen hattest. Aufgrund der dynamischen Situation kann es vorkommen, dass sich die Vorschriften kurzfristig ändern.“ Die Beschwerde hätte der Airport bereits an die Kollegen des Feedback Managements weitergeleitet. Die Frau könne diese aber auch noch mal direkt an Fraport schicken.