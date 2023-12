Forscher erfinden Sprache, um mit Walen zu kommunizieren – dahinter steckt ein irrer Plan

Das ist nun wirklich abgefahren! Uns allen sind die Geräusche bekannt, die Wale im Meer machen. Der Walgesang klingt meist wie Musik in den Ohren. Nun haben Forscher an einer Sprache gefeilt, durch die sie mit den großen Meeresbewohnern kommunizieren können.

Alleine die Vorstellung, dass wir Menschen mit Walen kommunizieren können, ist abgefahren genug. Doch welchen Plan die Wissenschaftler damit wirklich verfolgen, ist noch krasser!

Forscher erfinden neue Wal-Sprache

Forschern des „Search for Extraterrestrial Intelligence Institute“ (SETI) ist das schier Unmögliche gelungen: Sie haben mit einem Buckelwal kommuniziert. Dazu nahm das Team die Gesänge einer Walgruppe auf und schickte am nächsten Tag mit Hilfe von Unterwasserlautsprechern eine Antwort zurück. Ein weiblicher Buckelwal antwortete auf den Ruf. Rund 20 Minuten lang kommunizierten die Forscher – vermutlich der erste kommunikative Austausch zwischen Mensch und Wal. Das Forscherteam berichtete in seiner Studie ausführlich darüber.

Obwohl die Kommunikation mit dem Buckelwal ein unglaublicher Meilenstein war, war das eigentliche Ziel der Studie ein anderes.

Können wir bald mit Außerirdischen sprechen?

Gibt es sie, gibt es sie nicht? Die Menschheit ist schon lange auf der Suche nach außerirdischem Leben im Weltall. Doch wie soll man im Ernstfall mit den Aliens kommunizieren? Genau das wollten die SETI-Forscher genauer ergründen. Sie gehen davon aus, dass die Kommunikation mit den Forschern die Grundlage dazu bilde. Denn wenn sich Wale auf die Kommunikation mit Menschen einließen, so würden Außerirdische das wohl ebenso tun, so die Forscher in den Ergebnissen der Studie.

Nun sollen weitere Tests mit der neuen Walsprache durchgeführt werden. Denn die erste Kommunikation mit dem Buckelwal war noch recht rudimentär: Das Forscherteam benutzte nur einen einzigen Laut, mit dem es auf die Walgesänge des 38-jährigen Buckelwalweibchens reagierte. Doch das könnte der Anfang einer bahnbrechenden Entwicklung sein.