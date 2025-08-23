Forscher machen bahnbrechende Entdeckung zu außerirdischem Leben – DAS hielt man für unmöglich

Forscher am Massachusetts Institute of Technology (MIT) haben eine Entdeckung gemacht, die bisherigen Annahmen über Leben im Universum widerspricht. Bisher galt Wasser als unverzichtbare Voraussetzung für biologische Prozesse.

Doch eine neuartige Flüssigkeit könnte außerirdisches Leben auch unter Bedingungen ermöglichen, die für Wasser unbewohnbar wären, etwa extreme Hitze oder niedrigen Druck.

Forscher stoßen zufällig auf neue Flüssigkeit

Die Entdeckung entstand aus einem Experiment, bei dem Schwefelsäure verdampft werden sollte, um nach organischen Stoffen zu suchen. Forscher beobachteten dabei eine unerwartete Flüssigkeitsschicht. Sie entstand durch die Mischung von Schwefelsäure und Glycin. Dies überraschte die Wissenschaftler, da sie sich den extremen Bedingungen widersetzt und stabil bleibt.

+++Forscher untersuchen Bodensee – unglaublich, was sie am Grund finden+++

„Wir waren einfach erstaunt, dass sich die ionische Flüssigkeit unter so vielen verschiedenen Bedingungen bildet“, erklärte Professorin Sara Seager vom MIT laut „phys.org“. Selbst auf porösem Material wie Steinen blieb ein Tropfen der Flüssigkeit erhalten. „Was auch immer wir versuchten, es bildete sich immer noch ionische Flüssigkeit“, so Seager weiter.

Dein Newsletter mit spannenden Verbraucher-Themen Clever gespart & gut informiert

News zu Einkaufen, Reisen, Geld

Experten-Tipps von Ron Perduss

Einmal pro Woche per Mail Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Forscher sehen Potenzial für bewohnbare Zonen

Diese ionischen Flüssigkeiten sind außergewöhnlich stabil. Laut den Forschern verdampfen sie nicht, halten bis zu 180 Grad Celsius aus und widerstehen extrem niedrigem Druck.

Auch spannend: Forscher entdecken irres „Feenwesen“ – das steckt dahinter

Rachana Agrawal vom MIT erklärte: „Wenn wir nun ionische Flüssigkeit als Möglichkeit einbeziehen, kann dies die bewohnbare Zone für alle Gesteinsplaneten dramatisch vergrößern.“ Damit könnten auch unbewohnbar geglaubte Planeten potenziell Leben ermöglichen.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.