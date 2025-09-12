Nico Hülkenberg spitzt die Ohren: Irre Audi-Enthüllung in der Formel 1

Im Sauber gurkt Nico Hülkenberg in der Formel 1 der Musik derzeit hinterher. Nächste Saison soll aber alles anders werden. Wenn Sauber zu Audi wird, soll eine Erfolgsgeschichte starten – mit dem deutschen Piloten im Cockpit.

Ein weiterer Schritt dafür ist nun gemacht. Das Hülkenberg-Team konnte Adidas als Ausrüster für Audi F1 gewinnen – und kassiert dafür offenbar jedes Jahr eine irre Summe. Die wird helfen, das bestmögliche Auto zu entwickeln, um mittelfristig endlich wieder oben anzugreifen.

Formel 1: Adidas wird Audi-Ausrüster

Erst zum Start der laufenden Saison war der Sportartikel-Riese aus Herzogenaurach bei Mercedes eingestiegen. Ein Jahr später wird nun das nächste Formel-1-Team folgen. Wie Adidas und Audi nun bestätigten, geht man ab 2026 eine neue Motorsport-Partnerschaft ein. Adidas wird dann die gesamte Bekleidung des Hülkenberg-Rennstalls stellen.

+++ Trotz Sauber-Krise: Hülkenberg spricht plötzlich von Formel-1-Sensation

+++

„Adidas und Audi verbindet eine jahrzehntelange Zusammenarbeit im Spitzensport – gewachsen aus gemeinsamen Werten und dem Anspruch, durch Performance zu begeistern. Unsere Partnerschaft in der Formel 1 geht weit über das Streben nach Innovation und Höchstleistung hinaus: Sie vereint die Stärken und Visionen zweier progressiver Marken“, sagt Audi-CEO Gernot Döllner. Adidas-Boss Björn Gulden ergänzt: „Wir sind sehr stolz auf die Partnerschaft mit dem zukünftigen Audi F1 Team und darauf, Audi bei seinem Debüt in der höchsten Klasse dieses Sports zu unterstützen. Die ikonischen vier Ringe und unsere drei Streifen in Kombination in das Fahrerlager 2026 zu bringen, markiert ein spannendes neues Kapitel im Motorsport.“

Nur durch Freundschaft ist Adidas aber nicht der Ausrüster des Teams geworden. Wie die „Bild“ berichtet, fließt dafür jedes Jahr eine beträchtliche Summe von Herzogenaurach nach Ingolstadt. 25 Millionen Euro jährlich kassiert Audi demnach für das Engagement. Ein Coup und ein Betrag, der das Budget des neuen Rennstalls ordentlich füttert und deshalb auch Nico Hülkenberg freut. Die Kohle dürfte direkt in die Entwicklung des Autos fließen.

Mehr News:

Nur fünf Millionen Euro mehr soll Adidas jährlich an das Spitzenteam und den einstigen Serienweltmeister Mercedes überweisen.