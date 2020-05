Flugzeugabsturz Pakistan: Topmodel tot – ihr letzter Post ist tragisch

Bei dem Flugzeugabsturz in Pakistan verstarben 97 der 99 Menschen an Bord.

Für ihre Familie, Freunde und Fans ist es nun traurige Gewissheit: Das pakistanische Supermodel Zara Abid gehört zu den Todesopfern bei dem Flugzeugabsturz in Pakistan.

Die 28-Jährige sei laut Medienberichten nach einer Trauerfeier in Lahore auf dem Weg in ihre Heimatstadt Karatschi gewesen. Wenige Tage vor dem Flug hatte das Model noch ein Foto bei Instagram gepostet, dessen Inhalt die Fans nun besonders betroffen macht.

Flugzeugsturz in Pakistan: Topmodel unter den Todesopfern

Das Bild zeigt die schöne Brünette in lässiger Pose in einem Helikopter. Daneben schrieb sie Worte, nach denen sie ihr viel zu kurzes Leben gelebt hat – nun bekommen sie einen sehr traurigen Beigeschmack: „Fly high, it's good“, zu Deutsch: „Fliege hoch, so ist es gut.“

Auch die Modewelt trauert nun um den Verlust der schönen Brünetten. Zahlreiche Fashion-Größen und Fans drücken ihr Beileid gegenüber Zaras Familie in den sozialen Medien aus.

„Eine sehr traurige Nachricht. Ruhe in Frieden.“

„Wir werden für dich beten.“

„Sie ist jetzt an einem besseren Ort.“

Zara Abid war in ihrer Heimat ein gefeierter Star, durfte sich mit der Auszeichnung „Bestes weibliches Model“ schmücken. Zeitgleich erarbeitete sie sich einen Namen als Schauspielerin.

+++ Flugzeugabsturz in Pakistan: „Eine Leiche fiel auf mein Auto“ +++

Probleme am Triebwerk möglicherweise Schuld am Absturz

Wie es zu dem Flugzeugunglück kommen konnte, steht noch nicht endgültig fest. Kurz vor dem Absturz habe der Pilot dem Tower des Flughafens in Karatschi technische Probleme gemeldet. Nach bisherigen Auswertungen haben die zwei Triebwerke des Flugzeugs nicht richtig funktioniert.

Seit dem Absturz der Maschine arbeiten mehrere Behörden an der Identifizierung weiterer Toter. Nur zwei der 99 Menschen an Bord haben das Unglück überlebt. (vh)