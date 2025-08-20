Nach Start in Frankfurt: Flugzeug muss über Nordsee plötzlich umdrehen – es geht um die Sicherheit

Ein Flugzeug von United Airlines musste Sonntagabend (17. August) kurz nach dem Abheben in Frankfurt umkehren. Die Maschine war ursprünglich auf dem Weg nach San Francisco, kehrte jedoch über der Nordsee aufgrund eines Sicherheitsproblems zurück.

Der Vorfall ereignete sich etwa eine Stunde nach dem Start des Flugs UA927. Doch was genau war passiert?

Technische Probleme am Flugzeug erfordern Umkehr

Wie „t-online.de“ berichtet, hob die Boeing 777-224(ER) mit der Kennung N78008 planmäßig um 20.10 Uhr ab. Zunächst flog das Flugzeug Richtung Norden, drehte jedoch gegen 21.15 Uhr über der Nordsee bei Newcastle zurück. Nach etwa zweieinhalb Stunden Gesamtflugzeit landete die Maschine sicher um 22.40 Uhr am Frankfurter Flughafen.

+++Auf Weg Richtung Flughafen Köln/Bonn – Pilot zieht plötzlich die Reißleine!+++

Dein Newsletter mit spannenden Verbraucher-Themen Clever gespart & gut informiert

News zu Einkaufen, Reisen, Geld

Experten-Tipps von Ron Perduss

Einmal pro Woche per Mail Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Auf Nachfrage der Onlineplattform erklärte United Airlines: „Der Flug United 927 von Frankfurt nach San Francisco kehrte am Sonntag nach Frankfurt zurück, um ein technisches Problem zu überprüfen. Das Flugzeug landete sicher, alle Passagiere verließen das Flugzeug planmäßig am Gate.“ Der geplante Transatlantikflug wurde daraufhin aus Sicherheitsgründen gestrichen.

Mehr spannende Themen für dich:

Die Airline organisierte Ersatzverbindungen für die betroffenen Passagiere, um sie schnellstmöglich an ihre Ziele zu bringen. Gegenüber „t-online.de“ sagte United Airlines dazu: „Wir haben für unsere Kunden alternative Reisemöglichkeiten organisiert, um sie so schnell wie möglich an ihr Ziel zu bringen.“ Details zum technischen Problem nannte die Fluggesellschaft nicht.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.