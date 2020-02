Flugzeug: Crewmitglied verrät großes Geheimnis – du glaubst nicht, was sich hier an Bord befindet

Wenn man an Bord der gigantischen Boing 777-300 steht, sieht es aus wie ein unscheinbares Gepäckfach. Wie in jedem Flugzeug – doch dahinter versteckt sich unglaubliches Geheimnis. Auf der Facebook-Seite der australischen Fluggesellschaft „Virgin Australia Airlines“ wurde dieses nun in einem „Behind the Scenes“ Video gelüftet.

Darauf sieht man einen Flugbegleiter, der vor einem der Schlafplätze für die Crew im zweiten Stock des Dreamliners hockt. Doch nach etwa zwei Minuten werden die Augen plötzlich groß: Denn unter dem Bett in dem Flugzeug befindet sich noch etwas ganz anderes!

Flugzeug: Flugbegleiter lüftet großes Geheimnis

Das Video nimmt Zuschauer mit in einen Bereich, den Passagier sonst nicht zu sehen bekommen. Dabei handelt es sich um den persönlichen Ruhebereich der Crew. Dafür führt ein Flugbegleiter die neugierigen Zuschauer zunächst eine Treppe hoch, wo man einige Betten entdeckt. Dort kann sich die Crew während Langstreckenflügen in ihren Pausenzeiten entspannen und ausruhen.

Doch unter den Betten findet sich auch ein großes Geheimnis. Nach etwa zwei Minuten klappt bei vielen Zuschauern nämlich die Kinnlade herunter: Unter dem Bett befindet sich ein geheimer Fluchtweg. Nur für die Crew!

Der mündet direkt im darunterliegenden Passagierraum der Economy-Klasse. Was von außen wie ein unscheinbares Gepäckfach wirkt, das aufmerksamen Passagieren vielleicht einzig und allein dadurch aufgefallen wäre, dass es keinen Griff zum Öffnen von außen gibt, hat also einen mitunter lebenswichtigen Hintergrund.

Fluchtweg für Notsituationen

In Notsituationen, beispielsweise wenn durch Rauch oder Feuer die Treppe in den Passagierraum versperrt ist, können die Flugbegleiter durch die kleine Luke entkommen.

Falls dir also bei einer Flugreise in Zukunft auch einmal ein Gepäckfach ohne Griff auffällt: Es könnte sich um den erwähnten Geheimgang handeln, bestätigt auch der Flugbegleiter von Virgin Australia. Noch weitere fünf Minuten nimmt er sich für neugierige Fragen der Live-Zuschauer auf Facebook.

Dann kommt es zu dem Moment, auf den wohl alle gewartet haben: Geduckt begibt er sich in Luke hinein, hangelt sich geschickt hinunter und steht mit breitem Grinsen und hochgestrecktem Daumen im Passagierbereich. „Okay Leute, habt einen guten Tag“, sagt er winkend zum Abschied. (dav)