Flugzeug: Corona-Angst an Bord – als Passagiere DAS sehen, sind sie entsetzt

Die ganz große Gefahr des Coronavirus' scheint vorbei: Nicht nur Geschäfte, sondern auch Landesgrenzen sollen wieder öffnen. Flugzeuge heben ebenfalls wieder ab. Doch die Lockerungen bringen auch neue Risiken. Beim Reisen treffen viele Menschen aufeinander. Dort besteht zweifelsohne eine erhöhte Ansteckungsgefahr.

So soll es nun in einem Flugzeug passiert sein, da die Corona-Regeln nicht korrekt eingehalten wurden. Passagiere waren entsetzt. Darüber berichtet die britische „The Sun“.

Flugzeug: Corona-Gefahr an Bord entsetzt Passagiere

Das Coronavirus ist noch lange nicht vollständig bekämpft. Doch wer am Sonntag mit dem Flugzeug von Amsterdam nach London geflogen ist, traute seinen Augen nicht.

An Bord der British-Airways-Maschine sollen die Passagiere auf dem Gang des Flugzeugs offenbar dicht an dicht gereiht gewesen sein, Abstände seien nicht eingehalten worden und viele Passagiere sollen keinen Mundschutz getragen haben, wie die britische Zeitung „The Sun“ schreibt.

Eine Quelle der Fluggesellschaft sagte: „Es scheint so, als ob alle die Abstandsregeln aufgegeben haben.“ Und auch die Stewardessen sollen keineswegs mehr auf die erforderlichen Abstände und Hygienemaßnahmen geachtet haben. Laut British Airways war die Maschine zu 70 Prozent belegt.

Bei der Ankunft in London soll es dann sogar zu Gerangel gekommen sein, als herrsche wieder Normalität.

Airline beteuert Einhaltung der erforderlichen Maßnahmen

Ein Insider berichtete der Zeitung, dass die British Airlines offenbar die Entscheidung getroffen habe, nicht mal mehr versuchen zu wollen, dass Abstände zwischen den Passagieren eingehalten werden. Außerdem sagt er, dass die Besatzung des Flugzeugs weder Masken noch Handschuhe getragen habe.

Dabei ist das gesetzlich vorgeschrieben. Und die Fluggesellschaft hatte gerade doch wegen der Corona-Pandemie zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen ergriffen und die elektrischen Händetrockner sowie die vorbereiteten Erfrischungsgetränke abgeschafft.

„Wir folgen allen Anweisungen der britischen Regierung und der globalen Gesundheitsbehörden, einschließlich des englischen Gesundheitswesens und der Weltgesundheitsorganisation“, gab ein Sprecher der British Airways gegenüber The Sun an. So habe die Airline mehrere Schritte unternommen, um den Kontakt zwischen Passagieren und Flugzeugbesatzung deutlich zu reduzieren. Zudem stünde ihnen eine persönliche Schutzausrüstung zur Verfügung. (nk)