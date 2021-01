Flugzeug: Pilot nimmt Frau nicht mit – weil sie DAS trägt

Eine offizielle Kleidungsvorschrift in Flugzeugen gibt es in der Regel nicht. Also dachte sich eine Frau nichts dabei, als sie ihren Flug antreten wollte. Doch bevor sie ins Flugzeug steigen konnte, gab es plötzlich Ärger.

Der Pilot nahm die Frau nämlich einfach nicht mit. Grund dafür war ihre Kleidung. Wie war sie gekleidet?

Flugzeug: Pilot nimmt Frau wegen ihrer Kleidung nicht mit

Catherine Bampton (23) aus Australien wollte gerade ihre Flugreise aus dem südaustralischen Adelaide antreten, als sie kurz vor dem Einstieg ins Flugzeug plötzlich aufgehalten wurde. Der Pilot der Airline Virgin Australia ließ der 23-Jährigen durch eine Flughafenmitarbeiterin mitteilen, dass er sie wegen ihrer Bekleidung nicht mitnehmen will.

Die Passagierin sei „öffentlich blamiert“ worden: „Sie sagte mir vor allen Leuten, dass der Pilot mir wegen der Kleidung, die ich trug, das Einsteigen verweigerte", berichtet Catherine Bampton gegenüber der britischen „The Sun".

Und weiter: „Ich war so geschockt und so verwirrt, weil meine Kleidung nichts enthüllte. Es war so peinlich und demütigend." Als die Frau fragte, was mit ihrer Kleidung sei, habe man ihr gesagt, dass der Pilot keine Menschen möge, die zu viel Haut zeigen.

Das ist die Virgin Australia:

Australische Airline

Gründung im 1970

25,5 Millionen Passagiere im Jahr 2019

Teil der Virgin Group

Weltweit mehr als 300 Unternehmen mit rund 50.000 Mitarbeitern in 30 Ländern - Besonders im Bereich der Mobiltelefonie, Transport, Reisen, FInanzdienstleistungen, Medien, Musik und Fitness tätig

Schockiert von der unangenehmen Situation fragte sie, ob man denn seine Arme und seinen Rücken nicht zeigen könnte. Daraufhin habe die Flughafenmitarbeiterin nicht gewusst, was sie antworten sollte.

„Alle anderen, die darauf warteten, an Bord des Flugzeugs zu gehen, saßen da und sahen zu […], und man konnte sehen, dass sie mit offenem Mund geschockt starrten", sagt Catherine Bampton.

Die 23-Jährige trug ein ärmelloses Top, bei dem ihr Rücken frei war. Deshalb durfte sie erst in das Flugzeug steigen, nachdem sie eine Jacke über ihr Oberteil gezogen hatte. Entsetzt von dem Vorfall, bittet sie Virgin Australia jetzt um eine Entschuldigung.

Flugzeug: Catherine Bampton durfte nur mit einer Jacke verreisen. (Symbolbild)

Airline überprüft Vorfall

Den Richtlinien der Airline zufolge müssen Passagiere Kleidung tragen, die die untere Körperhälfte bedecken. Ärmellose Oberteile seien daher erlaubt. Ein Pressesprecher der Virgin Australia erklärt in Bezug auf den Vorfall von Catherine Bampton: „Die Kleidungsrichtlinien für unsere Flugzeuge ähneln denen anderer Fluggesellschaften hier in Australien, und die überwiegende Mehrheit derjenigen, die mit uns fliegen, erfüllen oder übertreffen sie."

Weiter sagt er gegenüber der „The Sun": „Wir führen eine Überprüfung des Vorfalls durch und haben proaktiv versucht, sie zu erreichen, um besser zu verstehen, was passiert ist. Wir erinnern die Teammitglieder an der Front auch an unsere Anforderungen an die Kleiderordnung für Gäste." (nk)