Flughafen: Absurde Aktion? Airline wiegt Passagiere vor Abflug

Dass das Gepäck vor dem Abflug gewogen werden muss, gehört zum normalen Ablauf am Flughafen. Und auch die Körperscanner sind aus Sicherheitsgründen noch einleuchtend. Aber jetzt bittet eine Fluggesellschaft ihre Kunden sogar noch auf die Waage.

Eine Zahl, bei der viele von uns doch gerne etwas schummeln, oder? Doch die Fluggesellschaft Air New Zealand will die Angaben am Flughafen in Neuseeland nun auf den Gramm genau wissen. Doch was soll das Ganze?

Flughafen: Erst die Waage, dann der Urlaub

Für viele Menschen ist die Frage nach dem Gewicht eine sehr private Angelegenheit. Und keine Sorge, die Airline will ihre Passagiere mit der Maßnahme nicht schikanieren. „Die Vermessung ist für den sicheren und effizienten Betrieb des Flugzeugs unerlässlich und wird von der Zivilluftfahrtbehörde vorgeschrieben“, heißt es in der Pressemitteilung.

Für den Piloten sei es sehr wichtig, vor jedem Start das Gewicht und die Balance des beladenen Flugzeugs zu kennen, um die Passagiere sicher an ihr Urlaubsziel bringen zu können. „Wir wiegen alles, was in das Flugzeug kommt – von der Fracht über die Mahlzeiten an Bord bis hin zum Gepäck im Frachtraum. Für Kunden, Besatzungs- und Handgepäck verwenden wir Durchschnittsgewichte, die wir aus dieser Umfrage erhalten.“

Airline gibt Entwarnung

Kunden, die sich bei der Vorstellung, auf die Waage steigen zu müssen, nach wie vor unwohl fühlen, hat Alastair James, Spezialist für die Verbesserung der Lastkontrolle bei Air New Zealand, beruhigende Worte: „Wir wissen, dass es entmutigend sein kann, auf die Waage zu treten. Wir möchten unseren Kunden versichern, dass es nirgendwo ein sichtbares Display gibt. Niemand kann dein Gewicht sehen – nicht einmal wir! Es ist völlig anonym.“ Zudem sei niemand dazu verpflichtet, an der Umfrage teilzunehmen.

Seit dem 29. Mai läuft die Aktion und soll bis zum 2. Juli noch fortgeführt werden. Insgesamt sollen in dem Zeitraum die Gewichtsangaben von 10.000 Menschen ermittelt werden. Die Umfrage findet am Eingang der Gate-Lounge bestimmter Air New Zealand-Flüge statt, die vom Auckland International Airport abfliegen.