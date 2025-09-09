Dringende Warnung an Urlauber – dieser Flughafen-Fehler könnte schwere Konsequenzen mit sich bringen

Du bist gelandet, holst deinen Koffer vom Band – und der Urlaub kann endlich starten. Doch bevor du den Flughafen verlässt, lohnt sich ein kurzer Blick auf den Gepäckanhänger, den dir das Bodenpersonal vor dem Abflug an den Koffer gehängt hat.

Und was nach dem Flug oft übersehen wird: Dieser unscheinbare Zettel enthält sensible Informationen – und kann, wenn man ihn falsch entsorgt oder zu lange am Koffer lässt, böse Folgen haben.

Achtung vor diesen Flughafen-Fehler – es könnte deine Sicherheit gefährden

Die bunten Banderolen, die dir die Flughafencrew um den Griff deines Koffers wickelt, sorgen im Idealfall nämlich dafür, dass dein Gepäck nicht in der falschen Stadt landet. Doch nach dem Flug? Da sieht es mit der Verantwortung plötzlich anders aus – jetzt bist du als Urlauber gefragt.

Spontan in den Flughafenmülleimer damit? Laut „watson.de“ bitte nicht! Genau das kann zu echten Sicherheitsproblemen führen. Auf dem Etikett befinden sich immerhin deine persönlichen Daten und die können Betrüger nutzen, um zum Beispiel gefälschte Verlustanzeigen zu stellen oder Phishing-Mails zu verschicken. Am besten entfernst du das Etikett erst zu Hause und machst die Daten unlesbar – zum Beispiel durch Zerreißen oder Schreddern.

Gepäckanhänger & Bordkarte: Auch hier lauern Hürden

Doch damit nicht genug: Auch wer viel reist, lässt alte Gepäckanhänger manchmal einfach am Koffer – sei es aus Bequemlichkeit oder weil sie Erinnerungen an vergangene Reisen darstellen. Doch genau das kann beim nächsten Flug zu Problemen führen. Die Scanner am Flughafen lesen in der Regel den ersten Barcode, den sie finden. Ist dieser veraltet, kann dein Gepäck fehlgeleitet werden.

Hinzu kommt: Auch der Zoll achtet auf die Etiketten. Wenn ein Anhänger zum Beispiel eine Einreise aus einem Nicht-EU-Land signalisiert, obwohl das gar nicht zutrifft, kann es zu Nachfragen und Verzögerungen kommen. Apropos Reisedokumente: Deine Bordkarte gehört ebenfalls nicht in den öffentlichen Müll – und schon gar nicht auf Social Media. Die darauf gespeicherten Informationen sind eine Fundgrube für Datendiebe.

Ein kleiner Anhänger, große Wirkung. Behandle dein Reisegepäck und die dazugehörigen Etiketten so sorgfältig wie deine schönsten Urlaubserinnerungen – und entsorge sie mit Bedacht. So steht deinem nächsten Trip nichts im Weg – außer vielleicht der Vorfreude!