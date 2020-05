Flughafen: Passagiere verzweifeln aus DIESEM Grund – „Bitte schließt den Flughafen wieder“

Flugreisen in Zeiten von Corona? Viele Passagiere scheinen diesbezüglich ihre Ängste und Sorgen überwunden zu haben. Der Frankfurter Flughafen will in den ersten Juni-Wochen bereits wieder 26.000 Fluggäste täglich zu Zielen innerhalb und außerhalb von Europa transportieren.

Doch wie alle wiederöffnenden Branchen ist auch der Flughafen-Betrieb nur unter strengen Sicherheits- und Hygieneauflagen erlaubt. Maskenpflicht, Mindestabstand, Desinfektionsmittel – der Gesellschaft ist das Prinzip mittlerweile klar. Doch gilt das auch für die Flugunternehmen? Berichte von Passagieren auf Twitter zeichnen ein beunruhigendes Bild.

Flughafen: Keine Hygienemaßnahmen in den Flugzeugen?

Ein Twitter-Nutzer hinterfragt in seinem Beitrag die Logik, nach der Hygienemaßnahmen bei Flugreisen durchgesetzt werden. „Am Flughafen und Gate bis kurz vor dem Betreten des Flugzeuges wird auf Mindestabstände geachtet. Super“, lobt er zunächst. Doch nach dem Betreten der Maschine sehe das aber völlig anders aus.

Logik in der #Corona-Zeit;

Am #Flughafen u. Gate bis kurz vor dem Betreten des Flugzeuges wird auf Mindestabstände geachtet. Super. IM #Flugzeug; eng. Gedränge. Passagiere sitzen eng an eng Nebeneinander. VOR dem Flugzeug Abstand halten. IM Flugzeug nicht. Wtf.🤦🏻 Wozu das alles? — Jay Ron Junghans (@Jay2Ron) May 29, 2020

„Eng. Gedränge. Passagiere sitzen eng an eng nebeneinander“, beschreibt er die Umstände im Flugzeug. Von eingehaltenen Mindestabständen fehle jede Spur. Der Nutzer kann sich nur noch fassungslos an die Stirn fassen: „Vor dem Flugzeug Abstand halten. Im Flugzeug nicht. Was soll das alles?“

Doch der User ist nicht der einzige, der derartige Zustände in Flugzeugen beklagt.

Flugreisender rastet aus: „Bitte infizieren sie sich...“

Ein weiterer Fluggast ist von den fehlenden Corona-Schutzmaßnahmen an Bord der Flugzeuge sogar so ernüchtert, dass er an Deutschland appelliert: „Bitte schließe den Luftverkehr wieder“!

„Es nützt auch nichts am Flughafen Sicherheitsabstand & Co. durchzusetzen, wenn alle dann wie in nee Sardinenbüchse dicht an dicht im Flieger sitzen“, beschwert er sich. Im Flieger ließen die Verantwortlichen nicht immer zwei Sitzplätze frei, so wie es im Flughafengebäude dagegen der Fall sei.

(2/2) nicht immer 2 Sitzplätze frei wie beim #Flughafen. Das ganze folgt denn Motto: "Bitte infizieren sie sich erst im Flugzeug, danke" weil dann die Flughafenbetreiber ihre Hände in unschuld waschen können. — Nils C. Eller (@EllerNils) May 28, 2020

Der User wirft den Flughäfen vor, nach dem Motto „Bitte infizieren Sie sich erst im Flugzeug“ zu handeln. Somit wolle man in einem Infektionsfall alle Schuld auf die jeweilige Fluglinie schieben können, in deren Maschine es zur Ansteckung gekommen ist.

Problematische Zustände in Flugzeugen

Wie „tagesschau.de“ berichtet, sind die Beschwerden der Passagiere nicht frei erfunden. Den Vorgaben der Europäischen Komission zufolge sollen Flugreisende zwar Masken tragen und Abstand halten, während die Airlines entweder die Mittelplätze oder jede zweite Reihe freihalten – doch all das nur, solange „die Zahl der Passagiere es erlaubt“. Heißt im Klartext: Wenn das Flugzeug ausgebucht ist, ist die Airline nicht mehr verpflichtet, Mindestabstände zu garantieren.

Das Format „Report Mainz“ berichtet, dass der Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft mitteilte, dass das Infektionsrisiko in Flugzeugen aufgrund der Masken und spezieller Filter in der Kabine „extrem gering“ sei. Der US-Forscher Qingyan Chen widerspricht vehement. Seinen Recherchen zufolge können „die Tröpfchen bis zu vier Minuten lang an Bord zirkulieren“, bevor sie in der Klimaanlage gefiltert werden. (at)