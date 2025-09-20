Einsturz im Mallorca-Flughafen! Wand bricht auf Baustelle ein

Schrecken am Flughafen Palma de Mallorca! Auf der Großbaustelle des Airports ist eine Wand aus mehreren Metern Höhe eingestürzt. Verletzt wurde dabei niemand. Es ist nicht der erste Einsturz am Flughafen. Erst wenige Monate zuvor gab es ähnliche Vorfälle.

Flughafenbetreiber kündigt Konsequenzen an

Der jüngste Zwischenfall ereignete sich laut der spanischen Zeitung „Ultima Hora“ am Freitag (19.9.) in einem Baustellenbereich am Flughafen. Dabei stürzte ein Wandteil aus mehreren Metern Höhe auf ein Fertigbaumodul. Glück im Unglück: Verletzt wurde dabei niemand, der eingestürzte Bereich ist für Passagiere nicht zugänglich.

Der Vorfall soll nicht ohne Konsequenzen bleiben: Wie der Flughafenbetreiber Aena bekannt gibt, habe man umgehend reagiert und die Bauarbeiten im betroffenen Bereich gestoppt. Zusätzlich wurde ein Sanktionsverfahren gegen die verantwortliche Firma eingeleitet sowie eine Untersuchung eingeleitet.

Bereits der dritte Vorfall in diesem Jahr

Es ist nicht das erste Mal, dass Teile der Baustelle einstürzen. Bereits Ende Juni fiel ein Trümmerteil in der Ankunftshalle nahe der Kofferbänder auf das Glasdach, das dabei zerbrach. Auch damals blieb es bei Sachschäden, und das verantwortliche Subunternehmen wurde sanktioniert. Im Februar war zudem ein Teil der Decke im Bereich der Sicherheitskontrolle eingestürzt.

Seit Jahren befindet sich der Flughafen von Palma de Mallorca in einer umfassenden Umbauphase: Neue Terminals, zusätzliche Infrastruktur und Renovierungen machen den Insel-Airport zu einer Dauer-Baustelle. Bleibt nur zu hoffen, dass die Vorfälle nicht zur Norm werden…