Flughafen München: Mann macht freiwilligen Corona-Test – jetzt schäumt er vor Wut

Am Flughafen München wurde ein Corona-Test-Center eingerichtet.

Am Flughafen München können sich zurückreisende Urlauber freiwillig auf das Coronavirus testen lassen.

Diesen kostenlosen Service am Flughafen München hat Stefan R. wahrgenommen - doch mit einem anderen Ergebnis als erwartet. Auf Facebook berichtet der Mann, was ihm nach dem Test alles widerfahren ist.

Flughafen München: Freiwilliger Corona-Test wird zur Farce

Der Flughafen München verspricht auf seiner Website eine zeitnahe Benachrichtigung und einen schriftlichen Befund für die durchgeführten Corona-Tests. Eine Anmeldung ist dafür nicht erforderlich.

Auf diese Benachrichtigung wartete Stefan R. vergebens. Er erhielt zwar eine Email mit dem Ergebnis seines Corona-Tests, diese war allerdings verschlüsselt.

Urlauber können am Flughafen München nach ihrer Rückkehr kostenlos einen Corona-Test machen. Foto: imago images / Sven Simon

Corona-Test am Flughafen München: Firma nicht zu erreichen

Das Passwort hatte Michael R. nicht erhalten und konnte die Email mit seinem Testergebnis nicht öffnen. Die Firma ECOLOG, welche für die Durchführung der Corona-Tests am Flughafen München verantwortlich ist, war für ihn – wie auch für unsere Redaktion – telefonisch nicht zu erreichen.

Per Email wurde R. ihm mitgeteilt, dass er das Passwort erhalten würde, wenn er der Firma seine Mobiltelefonnummer sendet. Aber auch durch diese Maßnahme kam er nicht an das Passwort. R. weiß also bis heute nicht, ob sein Corona-Test positiv oder negativ ausgefallen ist.

Das ist der Flughafen München:

Eröffnung am 17. Mai 1992

Flughafen „Franz-Josef-Strauß“ (MUC) zählt mit rund 48 Millionen Passagieren zu den Top 10 der verkehrsreichsten Flughäfen Europas

Nach Frankfurt a.M. der Flughafen mit den meisten Reisenden in Deutschland

Rund 100 Fluggesellschaften verbinden ihn mit über 200 Zielen in etwa 70 Ländern

2020 zum besten Flughafen Europas nach weltweiter Umfrage unter zwölf Millionen Passagieren gewählt

