Flughafen München: Passagiere warten auf Flugzeug – dann hören sie DAS: „Da bricht man fast vor Lachen zusammen“

München. Die Wartezeit am Airport ist manchmal lang und eintönig. Doch die Passagiere am Flughafen München haben hin und wieder dennoch besonders viel Spaß dabei.

Der kuriose Grund dafür für ist eine Durchsage an den Gates am Flughafen München, der den Lufthansa-Flug nach Toulouse (Frankreich) ankündigt – denn die hat es in sich.

Flughafen München: Diese Ansage sorgt für laute Lacher am Gate

Flugnummer, Ziel und Gate – immer wieder weisen Durchsagen am Flughafen die Reisenden darauf hin, zu welchem Zeitpunkt sie an welchem Gate in ihre Maschine steigen könne.

So auch bei der skurrilen Durchsage am Flughafen München. Ein Video davon kursiert derzeit bei Twitter. Darauf zu hören: Eine Computerstimme, die auf Englisch die Ankündigung für den Lufthansa-Flug nach Toulouse macht.

Der LH 2222. Oder eben auf Englisch: LH two two two two to Toulouse! Gesprochen klingt das ziemlich seltsam, wie im Video zu hören ist:

Kein Fake, da hatte wohl jmd Spaß in der Linien-Planung 😅 #lh2222 https://t.co/msaaIGJwM5 — Kai (@Kai3k) January 19, 2021

Die skurrile Durchsage hat während der Wartezeit am Flughafen München für einen Lacher gesorgt. Foto: imago images / Sven Simon

Die skurrile Verkettung der gleichklingenden Silben bringt die wartenden Fluggäste laut hörbar zum Glucksen: „Da bricht man vor Lachen zusammen“, kommentiert ein weiterer Twitter-Nutzer.

Ein anderer schreibt: „Da hatte wohl jemand Spaß bei der Linienplanung!“

Nach der Ankunft in Toulouse dürfte die Ansage deutlich weniger witzig ausfallen: Der Flug „LH 2222 from Munich“ klingt leider ziemlich bodenständig... (vh)