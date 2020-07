Flughafen München: Passagier teilt seltenes Foto – „Gespenstisch“

Am Flughafen München bot sich einem Reisenden ein gespenstisches Bild. (Symbolbild)

Immer mehr Urlauber zieht es wieder gen Süden. Das merkt auch der Flughafen München. Nachdem im April und Mai nur ein Bruchteil der Passagiere wie üblich unterwegs waren, läuft der Betrieb langsam wieder an. Doch was ein Reisender beim Flughafen München erlebte, fand er gespenstisch.

Im Januar noch verkündete der Flughafen München, ein Rekordjahr verzeichnet zu haben. Und das zum zehnten Mal in Folge. Über 48 Millionen Menschen nutzten den Airport. Ein Plus von 1,7 Millionen im Vergleich zu 2018. Doch davon ist nichts mehr zu sehen.

Die Passagier-Zahlen am Flughafen München sind ordentlich eingekracht.

Flughafen München: Erschreckende Zahlen

Christian H. ist am Mittwoch gegen 21 Uhr im Flughafen München unterwegs. Die Szene dort kommt ihm sehr seltsam vor. Als er durch den Duty Free geht, hat er das Gefühl, dass alles um ihn herum schläft.

Denn der Reisende ist völlig alleine dort. Er macht einen Schnappschuss und postet ihn bei Twitter. Dazu schreibt er: „Gestern 21 Uhr Flughafen München...gespenstisch...“

Wo sich einst Menschen tummelten und noch ein paar Zeitschriften, Snacks oder mehr für den Flug kauften, herrscht eine gespenstische Leere.

Das spiegelt sich auch in den Zahlen des Flughafens München wieder. Wie das deutsche Online-Portal „Statista“ erhoben hat, hat der Flughafen München erschreckende Ergebnisse zu verzeichnen. In diesem Mai flogen gerade einmal 39.216 Menschen über den Airport.

Das ist der Flughafen München:

Seit Mai 1992 befindet sich der Flughafen München im Erdiger Moos

Der Flughafen „Franz Josef Strauß“ ist 28,5 Kilometer vom Stadtkern München entfernt

ist 28,5 Kilometer vom Stadtkern München entfernt Seine Fläche beträgt 1,575 Hektar

Der Flughafen in München steuert insgesamt 254 Ziele in 75 Ländern an

Flughafen München auf Platz 2

Im Mai 2019 war die Zahl deutlich höher. 4.268.372 Menschen reisten von München ab oder an. Auch hat das Portal die Tage 28. Juni 2020 mit dem 30. Juni 2019 vergleichen. Ergebnis: ein Minus von 83,8 Prozent.

Damit liegt der Flughafen München auf Platz 2 der Airports mit den größten Passagier-Zahlen-Verlusten. Lediglich vom Flughafen Berlin-Tegel wird er überholt.

Deswegen bleiben auch einige Terminals am Flughafen München zu. Diese sollen aber in Kürze wieder in Betrieb gehen. (ldi)