Flughafen München: 25-Jähriger rennt ohne Maske durchs Terminal – als die Polizei ihn aufhält, kommt Unglaubliches ans Licht

Am Flughafen München fiel ein 25-Jähriger ohne Maske auf. Das sollte er wenig später bereuen. (Symbolbild)

Wer eine Maske trägt, schützt nicht nur andere Menschen vor seinen Aerosolen, sondern mitunter auch sich selbst vor einer Menge Ärger. Das erlebte zuletzt ein 25-Jähriger am eigenen Leib.

Er war Beamten der Bundespolizei am Flughafen München wegen eines fehlenden Mund-Nasen-Schutzes aufgefallen. Was sie bei dem Einsatz am Flughafen München dann aber feststellten, sollte noch deutlich weitreichendere Konsequenzen haben.

Flughafen München: Mann trägt keine Maske – und soll es bitter bereuen

Denn bei dem Maskenlosen handelte es sich um einen gesuchten Straftäter, wie die Beamten am Flughafen München nach der Überprüfung feststellten. Nach dem 25-Jährigen wurde bundesweit gesucht. 2018 war er in Thüringen auffällig geworden.

Er war dort wegen Hausfriedensbruch wahlweise zu einer Geldstrafe oder 45 Tagen Haft verurteilt worden, zahlte jedoch weder das Geld noch trat er die Haftstrafe an.

Der 25-Jährige war offenbar gerade auf dem Weg nach Lettland und konnte die verhängte Geldstrafe nicht begleichen. Er wurde festgenommen und ins Gefängnis gebracht. Hätte er eine Maske getragen – er wäre vermutlich noch auf freiem Fuß. (dav/dpa)