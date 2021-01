Flughafen München: Mann will nach Dubai fliegen – eine Dummheit kostet ihn fast den Urlaub

München. Ungewöhnlicher Polizeieinsatz zum Jahresbeginn am Flughafen München!

Es handelt sich dabei um die erste Festnahme, die durch die Bundespolizei im Jahr 2021 am Flughafen München durchgeführt wurde. Doch es ist vor allem das Vergehen des Festgenommenen, das den Fall so erstaunlich macht.

Flughafen München: Mann wegen Falschparken festgenommen

Denn der 51-jährige Franke, der den Polizeibeamten am Münchner Flughafen in die Hände ging, hatte lediglich falsch geparkt. Und das nicht mal in München, sondern in seiner Heimatstadt Nürnberg. Und normalerweise gehört es auch nicht zum Aufgabenbereich der Bundespolizei, Falschparker direkt festzunehmen.

Der Mann hatte in seiner Heimatstadt Nürnberg einen Strafzettel nicht bezahlt. (Symbolbild) Foto: imago images / Seeliger

Doch bei dem 51-Jährigen stellt sich die Situation etwas anders dar. Für sein falsch geparktes Fahrzeug hat der Nürnberger einen Strafzettel über zehn Euro bekommen. Doch die wollte der Mann nicht bezahlen.

----------------------------

Das ist der Flughafen München:

Eröffnung am 17. Mai 1992

Flughafen „Franz-Josef-Strauß“ (MUC) zählt mit rund 48 Millionen Passagieren zu den Top 10 der verkehrsreichsten Flughäfen Europas

nach Frankfurt a.M. der Flughafen mit den meisten Reisenden in Deutschland

rund 100 Fluggesellschaften verbinden ihn mit über 200 Zielen in etwa 70 Ländern

2020 zum besten Flughafen Europas nach weltweiter Umfrage unter zwölf Millionen Passagieren gewählt

bei den „World Airport Awards 2020“ auf Platz 5

----------------------------

+++ Flughafen München: Polizei nimmt Mann nach Fahndung fest – du glaubst nicht, warum die Handschellen klicken +++

Daraufhin stellte die Staatsanwaltschaft einen Erzwingungshaftbefehl aus – das heißt: Entweder, der Nürnberger bezahlt das Bußgeld oder er verbringt zwei Tage in Haft.

Festnahme am Flughafen München: So teuer kommt dem Mann sein Strafzettel zu stehen

Doch offenbar dachte der 51-Jährige, diesem ganzen Behörden-Stress mit einem exotischen Urlaub entkommen zu können. Von München aus wollte er am 1. Januar auf einen Flug über Dubai bis auf die Insel Sanisbar reisen – doch bereits an der Ausweiskontrolle war für ihn Schluss.

+++ München: Überwachungskamera in Supermarkt fällt plötzlich aus – Mitarbeiter schaut nach und bekommt gewaltigen Schock +++

Denn als seine Personalien überprüft wurden, fanden die Bundespolizisten schnell heraus, dass der Mann noch ein paar kleine juristische Problemchen auf deutschem Boden mit sich herumträgt. Der 51-Jährige wurde verhaftet und mit zur Wache genommen.

-----------------------------------------------

Mehr Themen zu München:

München: Mann schaut sich Bücherregal genauer an – was er dann entdeckt, hätte er nicht für möglich gehalten

München: Missgeschick vor Brauerei! Als Mitarbeiter vor der Tür DAS entdecken, verschlägt es ihnen die Sprache

München: Student gibt Bachelorarbeit ab – erst danach bemerkt er einen peinlichen Fehler

-----------------------------------------------

Dort wurde er erneut vor die Wahl gestellt: Bußgeld zahlen oder zwei Tage Gefängnis. Da der 51-Jährige gerne seinen Urlaub auf Sansibar verbringen wollte, war er schließlich doch bereit, die zehn Euro für den Strafzettel abzugeben. Das berichtet die „Münchner Abendzeitung“. Doch damit nicht genug: Für die Verwaltungskosten in Höhe von 151,21 Euro musste der Nürnberger ebenfalls aufkommen – und zahlte somit insgesamt mehr als das 16-fache des ursprünglichen Bußgeldes. (at)