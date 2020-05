Flughafen München: Eklat! Frau beleidigt Polizistin – und behauptet, DIESE Person zu sein

Flughafen München: Rassistische Beleidigungen und krude Behauptungen – eine 56-Jährige sorgte am Samstag für ein Eklat am Airport.

München. Rassismus-Eklat am Flughafen München!

Am Samstag wurden zwei Bundespolizisten im Ankunftsbereich des Terminals 2 von einer 56-jährigen Frau angesprochen. Was sie von sich gab, ist kaum zu glauben: Die Frau aus Baden-Württemberg behauptete, die Tochter von Adolf Hitler zu sein.

Flughafen München: Frau behauptet, Hitlers Tochter zu sein – und beleidigt Polizistin

Die 56-Jährige störte sich an der Hautfarbe der anwesenden Bundespolizistin. Sie fragte nach, wie es sein könne, dass eine dunkelhäutige Person eine deutsche Polizeiuniform trägt und Menschen wie sie anspreche.

Bundespolizisten am Flughafen München wurden von einer Frau angesprochen, die behauptete, Adolf Hitlers Tochter zu sein. Foto: imago images / MiS

Die Fragen eskalierten schon bald zu handfesten Drohungen, alle bezogen auf die Hautfarbe der jungen Beamtin. Dabei zeigte die 56-Jährige sogar den Hitlergruß. Die Bundespolizisten ließen sich derartige Beschimpfungen nicht gefallen und griffen durch.

Landespolizei liefert die 56-Jährige in Psychiatrie ein

Wie der „Münchner Merkur“ berichtet, wurde die für derartige Fälle zuständige Landespolizei eingeschaltet. Von einem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Karlsruhe erhielten die Beamten einen Beschluss, der es ihnen erlaubte, die selbsternannte Hitler-Tochter noch am selben Tag in die geschlossene Abteilung der Psychiatrie in Taufkirchen einzuliefern.

Dass sich die 56-Jährige wegen Beleidung juristisch verantworten muss, steht außer Frage. Unsicher ist dagegen, ob die offenkundig geistig verwirrte Frau vor dem Gesetz als straffähig angesehen wird. (at)