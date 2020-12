Flughafen München: Polizei nimmt Mann nach Fahndung fest – du glaubst nicht, warum die Handschellen klickten

München. Festnahme am Flughafen München!

Die Polizei hat am Dienstag einen Mann festgenommen, nach dem deutschlandweit gefahndet worden war. Du glaubst nicht, warum die Handschellen klickten.

Flughafen München: Mann aus unfassbarem Grund festgenommen

Der 45-jährige Rumäne wollte am Flughafen München in einen Flieger nach Rumänien steigen, als Beamten an der Ausreisekontrolle plötzlich auf ihn aufmerksam wurden.

Polizisten nahmen den Mann fest, weil eine bundesweite Fahndung nach ihm lief. Er hatte nämlich im Frühjahr 2019 in Neu-Ulm gegen die städtischen Ordnungsregeln verstoßen und einen Strafzettel in Höhe von 15 Euro nie bezahlt, wie der „Merkur“ berichtet.

----------------------------

Das ist der Flughafen München:

Eröffnung am 17. Mai 1992

Flughafen „Franz-Josef-Strauß“ (MUC) zählt mit rund 48 Millionen Passagieren zu den Top 10 der verkehrsreichsten Flughäfen Europas

nach Frankfurt a.M. der Flughafen mit den meisten Reisenden in Deutschland

rund 100 Fluggesellschaften verbinden ihn mit über 200 Zielen in etwa 70 Ländern

2020 zum besten Flughafen Europas nach weltweiter Umfrage unter zwölf Millionen Passagieren gewählt

bei den „World Airport Awards 2020“ auf Platz 5

----------------------------

Die zuständige Staatsanwaltschaft hatte deshalb Erzwingungshaftbefehl gegen den 45-Jährigen ausgesprochen. Doch auch diesem entzog sich der Mann. Also wurde er zur deutschlandweiten Fahndung ausgeschrieben.

----------------------------

----------------------------

Mann droht Gefängnis

Flughafen München: Nach einem kurzen Aufenthalt auf der Polizeiwache wurde der Mann wieder freigelassen. (Symbolbild) Foto: imago images/Waldmüller

Als der 45-Jährige am Flughafen realisierte, dass er tatsächlich ins Gefängnis müsste, wenn er die Strafe nicht zahlen würde, beglich der Mann die mittlerweile auf 72 Euro angewachsene Summe noch vor Ort. Damit entkam er härteren Konsequenzen und konnte die Reise in seine Heimat laut „Merkur“ wenig später fortsetzen. (nk)